Clizia Incorvaia, l’abito fa impazzire il pubblico e ha un significato “sospetto”

La bellissima Clizia Incorvaia ha deciso di incantare il Festival del Cinema di Venezia con un abito mozzafiato dal significato particolare.

Ha da poco parlato della depressione post partum confidando alcuni aspetti inediti di quanto vissuto. Adesso, invece, Clizia Incorvaia è tornata protagonista per ben altre ragioni. La nota influencer, infatti, ha incantato tutti al Festival di Venezia sfoggiato un abito floreale che ha avuto un significato molto speciale che la stessa donna ha voluto spiegare.

Clizia Incorvaia incanta Venezia

Non è nuova a trovate social davvero curiose e che hanno fatto parlare e anche questa volta Clizia Incorvaia non è stata da meno. La bella influencer, infatti, ha incantato tutti sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia indossando un abito bianco con richiami floreali che ha attirato l’attenzione dei fotografi e di tutti i presenti.

Clizia è apparsa in forma smagliante e con il suo solito stile gioioso e luminoso ha strappato sorrisi e applausi. Sui social tantissimi hanno voluto commentare con affetto e sostegno le immagini della donna complimentandosi con lei: “Sei favolosa”, “Sei una favola luminosa, ogni giorni sei sempre più bella”.

L’abito e il significato

Ma come anticipato, la Incorvaia ha fatto molto di più con la sua presenza a Venezia. In particolare l’abito indossato con grande eleganza ha rappresentato qualcosa di speciale per lei. La donna, infatti, ha spiegato in un post social come l’outfit scelto non sia stato affatto casuale. “Ho scelto un abito di rose bianche e una rosa rossa da donare… un gesto per dire grazie”, le sue parole.

La curiosità, per la verità un po’ “sospetta”, per, è arrivata dalla conclusione della sua spiegazione. Il grazie di Clizia è stato rivolto “alle donne, al supporto che ci unisce”. Ma non solo. La donna ha continuato: “Ai fotografi, che con i loro occhi rendono eterno ogni istante”.