“Ero a disagio”: la confessione intima di Andreas Muller

Il danzatore ex Amici, Andreas Muller, ha parlato di una situazione di disagio che lo ha visto crescere e cambiare tra privato e lavoro.

Ha da poco stupito tutti annunciando una nuova avventura ma ora è tornato a confessarsi nel modo più intimo possibile con i suoi seguaci. Parliamo di Andreas Muller, amato ballerino professionista ed ex volto della scuola di Amici. Il ragazzo ha pubblicato un video speciale con delle confidenze molto personali e intimi che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Andreas Muller: la confessione sul fisico

Negli ultimi tempi, sia per il matrimonio con Veronica Peparini e la nuova vita da papà, Andreas Muller è spesso stato al centro dell’attenzione. Adesso, sui social, però, il ragazzo ha voluto dedicare un momento a se stesso ma, di fatto, anche a tutti i suoi seguaci, lanciando un messaggio molto importante a livello umano.

Veronica Peparini e Andreas Muller – www.donnaglamour.it

Andreas ha svelato alcuni cambiamenti apportati nella sua vita che sono arrivati dopo delle problematiche che lo facevano sentire a disagio. “Questo sono io nel 2016. Ero molto magro e non me ne preoccupavo. Avevo altro per la testa…”, ha spiegato in un post social. “Ma poi un tipo, ridendo di me, mi dice: ‘Oh, sei spesso come un foglio F4!’. Così inizio a tatuarmi, scarabocchio il foglio. Maschero le insicurezze. I miei occhi, però, non brillano. Non riesco più a piacermi: ballare a petto nudo mi mette a disagio“.

Il cambiamento e la vera vittoria

La situazione è andata avanti per diverso tempo e la scuola di Amici è stata un’altra prova per lui tanto da portarlo, dopo la vittoria del 2017 ad una svolta: “Decido di iniziare ad allenarmi per costruire il corpo che avrei voluto avere. Tenacia a costanza mi hanno portato a superare i miei limiti e ad aumentare la mia forza fisica e mentale. Rinunce, piaceri, pigrizia mi hanno portato a ottenere risultati sempre più alti, a ritrovare quell’autostima che avevo perso e a sentirmi a mio agio davanti allo specchio e sul palco!”. La conclusione di Muller è un messaggio per tutti: “La vera vittoria è ritrovare se stessi, ma la parte più bella è il viaggio”.