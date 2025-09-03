Ida Di Filippo si sposa: il video della proposta è pazzesco

Magic momento per la star di Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo. L’agente immobiliare della tv ha ricevuto la proposta di nozze.

Se per una protagonista di Casa a Prima Vista c’è stata una notizia non troppo felice, per un’altra queste ore sono state veramente bellissime. Stiamo parlando di Ida Di Filippo che ha ricevuto una romanticissima proposta di nozze dal futuro marito, Pietro Albano. Il momento speciale è stato immortalato in un video che ha fatto il pieno di like.

Ida Di Filippo e la proposta di nozze

Si sposerà molto presto la protagonista di Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo. La donna, infatti, con grande orgoglio, ha mostrato sui social la bellissima e romanticissima proposta di matrimonio ricevuta dal proprio partner. Il volto tv ha condiviso sulla propria pagina Instagram una clip che ha fatto il pieno di like e commenti.

I futuri marito e moglie si sono ripresi nelle fasi della proposta avvenuta su una barca in mezzo al mare con un panorama mozzafiato. Ida, evidentemente, non si aspettava nulla e il suo Pietro l’ha sorpresa mettendosi in ginocchio e successivamente consegnandole un bellissimo mazzo di fiori, presumibilmente rose rosse.

La reazione e la dedica social

Oltre ad aver mostrato il video della proposta, la Di Filippo ha aggiunto un lungo messaggio “… A volte le parole non bastano per descrivere quello che si prova… Da quando per la prima volta ci siamo parlati…guardati… io nei tuoi occhi mi sono persa oggi come allora mi batte forte il cuore perché questo è davvero un amore immenso! Si..all’amore della mia vita Si..al migliore amico Sì..al mio confidente Sì..alla mia spalla Si..alla mia bussola (senza di te mi perderei davvero e lo sai!) Sì perché da quando ci siamo conosciuti mi hai travolto con un amore smisurato e ogni giorno mi innamoro sempre più di te! Si amore..”. La conclusione è veramente innamorata: “Scriviamo un altro pezzo insieme di questa fantastica storia d’amore tu sei il mio Prince”. Inevitabile una valanga di reazioni d’affetto da parte dei fan, estremamente felici per lei.