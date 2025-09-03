Chiara Ferragni ha cancellato tutto: la mossa sui social

Un nuovo possibile inizio per Chiara Ferragni. Il gesto deciso sui social ha generato grande clamore. Cosa ha in mente la donna?

Non solo il gesto per i figli che ha emozionato tutti. Chiara Ferragni ha voluto sorprendere anche a livello professionale. La nota imprenditrice digitale, infatti, nelle scorse ore ha deciso di rimuovere ogni genere di contenuto dalla pagina del suo brand, facendo pensare ad un messaggio evidente: tutto è pronto per un nuovo inizio.

Chiara Ferragni: il gesto sui social

Come detto, il profilo Instagram ufficiale di Chiara Ferragni Brand ha lasciato i follower senza parole: ogni singolo post è stato rimosso, lasciando la pagina completamente vuota. Con oltre 1,5 milioni di seguaci, il brand legato all’imprenditrice digitale più nota d’Italia sembra aver scelto una mossa drastica per segnare un nuovo inizio.

La decisione della donna è arrivata dopo mesi complessi per Chiara Ferragni, che negli ultimi tempi è stata al centro dell’attenzione mediatica per le note vicende legate alla gestione dei suoi affari e delle attività commerciali connesse al suo nome. Le polemiche e le indagini che hanno circondato il marchio hanno inevitabilmente inciso sulla percezione pubblica e sull’andamento dell’azienda.

Cancellare ogni contenuto dai social è apparso senza ombra di dubbio un gesto forte e simbolico: è la scelta di ripartire da zero, liberandosi del passato e lanciando un messaggio chiaro di cambiamento. Questo tipo di strategia, già adottata da altri brand in momenti di crisi o di rebranding, ha subito creato curiosità e attesa nel pubblico, stimolando l’interesse per ciò che verrà svelato prossimamente.

Cosa ha in mente l’imprenditrice?

Sul profilo in questione @chiaraferragnibrand si vedono ancora i collegameni agli altri profili come @chiaraferragni e @chiaraferragnibeauty, segno che “il mondo Ferragni” non ha smesso di esistere, ma potrebbe essere in fase di riorganizzazione. Adesso, in molti si stanno chiedendo quale sarà il prossimo passo: un rilancio totale con nuove collezioni? Un cambio di posizionamento del brand? O una comunicazione più trasparente e orientata alla riconquista della fiducia del pubblico? La certezza è solo una: Chiara Ferragni ha scelto di reagire con un gesto deciso, facendosi vedere pronta ad accogliere un nuovo capitolo.