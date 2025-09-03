Mario Adinolfi si candida per Uomini e Donne: ecco in che ruolo

Dopo aver fatto L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi ha curiosamente rivelato un sogno nel cassetto che riguarda Uomini e Donne.

Ha terminato l’esperienza a L’Isola dei Famosi 2025 suscitando grande clamore per l’importante dimagrimento portato avanti. Adesso, Mario Adinolfi guarda al futuro, magari anche in tv e… su Canale 5. Ebbene sì, perché con un pizzico di ironia, durante un’intervista, l’uomo ha svelato di sognare di poter andare a Uomini e Donne.

Mario Adinolfi e il sogno Uomini e Donne

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Mario Adinolfi ha avuto modo di raccontarsi a tuttotondo mettendo grande curiosità per quello che ha rivelato essere un suo grande sogno. Quale? Prendere parte a Uomini e Donne, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che vede giovani e over mettersi in gioco.

Adinolfi ha spiegato che vorrebbe commentare le questioni che accadono in studio: “Il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva, è fare Tinì Cansino. Io vorrei essere Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì lo è per Tina”, ha fatto sapere l’uomo sul dating show.

Cosa farebbe a UeD

Adinolfi, senza giri di parole, ha aggiunto nel corso dell’intervista che prenderebbe parte attivamente alle dinamiche del programma, sicuramente dicendo qualche cosa in più rispetto alla citata Tinì Cansino: “Io qualcosina magari la direi in più. Quindi, mi chiedi qual è l’ambizione professionale di Adinolfi? Fare la seconda voce di Uomini e Donne”. A questo punto staremo a vedere se questa “candidatura” andrà in porto. Certo è che sarebbe molto simpatico e curioso vederlo in studio.