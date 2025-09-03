“Come la voglio”: Zeudi Di Palma spiega come deve essere la sua donna ideale

Protagonista da poco al Grande Fratello, Zeudi Di Palma è tornata a parlare delle sue preferenze a livello personale e relazionale.

Da poco è stata al centro di una caso legato ad un regalo veramente importante che i suoi fan le stavano facendo. Adesso, Zeudi Di Palma è tornata a far parlare di sé per quanto concerne la sua situazione sentimentale. O meglio, per quanto riguarda le sue preferenze e il suo prototipo di fidanzata che deve essere, in primis, “risolta”.

Zeudi Di Palma: la scelta tra maschi e femmine

Qualche tempo fa Zeudi Di Palma aveva voluto chiarire, una volta per tutte, alcuni aspetti legati alle sue preferenze in termini di rapporti. In particolare alle domande dei fan su chi preferisse tra uomini e donne, l’ex Miss aveva precisato: “Ragazzi in verità io cerco una persona risolta, poi tendenzialmente io sono proiettata sulle donne e l’ho sempre detto”.

La ragazza, precisando quindi di avere una preferenza per il genere femminile, non aveva escluso la possibilità di cambiare idea: “Però mai dire mai io non escludo la possibilità che ci possa essere un uomo nella mia vita”.

Il prototipo di donna ideale

In queste ore, parlando con i fan, tramite alcune stories social, Zeudi è tornata in un certo senso sull’argomento spiegando come dovrebbe essere la sua donna ideale: “Risolta. Mentalmente stabile. Senza troppi traumi passati e con una positività e un’energia pazzesca“. A questo, la giovane non ha negato che deve essere accompagnata anche una certa bellezza.

“Esteticamente l’occhio vuole la sua parte, il bello piace e a me piace il bello. Ma se non si trova così non fa niente a me basta che sia risolta”, ha precisato ancora la Di Palma, sempre molto seguita sui social da migliaia di persone, e che adesso ha smesso di “cercare” le persone facendo lei il primo passo in termini di relazioni.