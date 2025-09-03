Finto Damiano David, fan truffata: ecco cosa è successo

Il nome del frontman dei Maneskin Damiano David è stato usato per compiere una truffa ad una fan. Ecco tutti i dettagli.

La vita di Damiano David procede alla grandissima, specie in tema amore. Eppure, a turbare, si fa per dire, le recenti giornate dell’artista è stata una vicenda che ha visto il suo nome essere utilizzato per una truffa ad una fan. A raccontare l’episodio alcuni media internazionali citati adesso anche dalla stampa nostrana.

La truffa con il nome di Damiano David

Come sempre più spesso sta accadendo, il nome di personaggi famosi viene utilizzato per situazioni losche e controverse. Spesso anche per delle truffe. Di fatto è quello che è accaduto con un finto Damiano David… A raccontare questa incredibile storia è stato il quotidiano Le Parisien, citato in queste ore anche dai media italiani.

Da quanto si apprende, a finire nel mirino dei truffatori, una segretaria di 45 anni che è cascata nel tranello dei malviventi. La donna si era messa alla ricerca di un biglietto per il concerto dell’artista su Facebook quando, ad un certo punto, è stata contattata da un utente che si è spacciato appunto per David. Dopo aver dato fiducia all’individuo, la donna è stata contatta a più riprese su varie piattaforme ricevendo promesse in cambio di denaro.

I soldi ottenuti con l’inganno

Secondo la ricostruzione, la donna, a fronte della promessa di biglietti, pass privati e altro, ha pagato somme di denaro pari a circa 3000 euro per volta arrivando ad essere truffata per circa 15mila euro. “Mi vergogno terribilmente. Mi sento una stupida“, ha fatto sapere la donna che dopo diverse promesse non andate in porto e spinta dalla sorella ha capito che la persona con cui stava parlando non fosse il vero Damiano David, bensì un truffatore, e ha sporto denuncia informando le autorità del fenomeno ai suoi danni.