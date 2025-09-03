Curioso momento per Michelle Hunziker riconosciuta a Londra mentre si trovava in metro. La gag sui social con una fan italiana.

Senza dubbio è tra le conduttrici televisive più apprezzate in Italia e anche per questo un normale spostamento con la metro è diventato per Michelle Hunziker l’occasione di incontrare dei fan. Anche in quel di Londra… Dopo aver sfoggiato un fisico da urlo in un recente filmato, ecco quindi per la svizzera un’altra breve clip social dove ha messo in evidenza la simpatica gag londinese.

Michelle Hunziker a Londra

Attraverso una storia Instagram, Michelle Hunziker ha raccontato alcune delle ultime ore vissute. A quanto pare, la showgirl svizzera si trova nel Regno Unito, precisamente a Londra, dove con ogni probabilità è attesa da qualche impegno di lavoro visto l’outfit elegante sfoggiato in alcuni dei suoi contenuti social.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

A far parlare, però, come detto, per ora non è stata la ragione della presenza della bella Michelle in quel di Londra, bensì quanto capitato mentre si trovava in metro. La conduttrice, infatti, è stata riconosciuta da un’altra passeggera che l’ha sorpresa…

La gag in metro

Mentre la Hunziker veniva filmata, probabilmente da chi la stava accompagnando sulla metro, ecco un primo commento della svizzera: “Se riprendi gli altri si arrabbiano”, ha detto sorridendo visto che chi filmava aveva, appena appena, filmato alcuni dei presenti nella metro.

Proprio una volta fatta questa affermazione, una fan, presumibilmente una signora, è intervenuta dicendo qualcosa tanto che Michelle, sorpresa, ha subito replicato: “Ah no?“. E ancora: “Ah è italiana?“, le sue parole facendo poi un gesto con la testa per salutare. La donna in questione ha quindi confermato: “Si si“. Un siparietto simpatico che ha confermato non solo come gli italiani siano “everywhere” come scritto nella storia social dalla Hunziker, ma anche come la bella conduttrice sia molto apprezzata anche all’estero, oltre che essere un volto noto davvero ovunque.