“Stefano De Martino dal ginecologo con Caroline Tronelli”: tutta la verità

Potrebbero esserci novità importanti per Stefano De Martino e Caroline Tronelli avvistati dal ginecologo. C’è chi parla di possibile bebè in arrivo.

Hanno vissuto insieme gli ultimi attimi d’estate tra baci e carezze in Sardegna e chissà che per Stefano De Martino e Caroline Tronelli non possano esserci adesso ulteriori momenti di grande intimità e tenerezza, specie dopo le ultime indiscrezioni e un particolare avvistamento dal ginecologo che sta facendo molto parlare…

Stefano De Martino e Caroline Tronelli in love

A quanto pare la relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sta procedendo a gonfie vele. I due non si nascondono più e hanno intrapreso una storia d’amore stabile e che pare rendere entrambi molto felici. In questo senso potrebbero presto esserci delle novità che fanno pensare anche al futuro insieme. Magari anche ad una famiglia.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Nello specifico si parla di un particolare avvistamento dal ginecologo che potrebbe aprire per il buon Stefano e la bellissima Caroline scenari di vita di coppia inaspettati (o quasi). Che i due stiano pensando a consolidare il loro rapporto con un figlio? Noi non lo sappiamo ma il settimanale Oggi ha dato qualche novità interessante in questo senso.

L’avvistamento dal ginecologo

Stando alle foto esclusive pubblicate appunto dal settimanale Oggi, si vede la coppia formata da De Martino e dalla Tronelli andare nello studio privato di un ginecologo romano. Si tratterebbe dello stesso che ha seguito la gravidanza della sorella maggiore della fidanzata di De Martino. Il media ha descritto anche le fasi successive al’uscita dallo studio dove Caroline è apparsa radiosa mentre si scambia delle dolcezze con il conduttore. “Qualcuno dice che è incinta” ha scritto ancora il media facendo capire come questo avvistamento potrebbe nascondere qualcosa di importante per la coppia.