Stefano De Martino e Caroline Tronelli, amore a gonfie vele tra baci e carezze in Sardegna prima del ritorno di Affari Tuoi.

La fine dell’estate ha regalato momenti intensi a Stefano De Martino e alla sua fidanzata Caroline Tronelli. Il conduttore di Affari Tuoi, prima di tornare negli studi Rai per le nuove puntate del game show, si è concesso giorni di relax in Sardegna insieme alla giovane compagna. Paparazzati a bordo dello yacht della famiglia Tronelli a Cala Romantica, i due hanno mostrato una complicità che non è passata inosservata. Ma scopriamo come vanno le cose tra i due.

Le ultime immagini dalla Sardegna

Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti della coppia, immortalata tra giochi, carezze e baci appassionati sotto il sole di Porto Cervo.

“L’affetto e l’intesa fra i due sono fortissimi» ha riportato la rivista, che ha rivelato che Stefano De Martino sembra sempre in cerca di un contatto con Caroline, quasi a volerla proteggere.

I giorni in barca hanno rappresentato un momento di leggerezza dopo le tensioni vissute dalla ragazza a causa del furto di video privati. Le immagini raccontano di un legame autentico, lontano dai flirt passeggeri che in passato erano stati attribuiti al conduttore.

La prima estate insieme

Secondo quanto riferito dal settimanale, la storia tra Stefano e Caroline ha basi solide.

“Quando ha iniziato a frequentarla, era sicuro che non si trattasse di un flirt come gli altri” scrive Chi, che ha rivelato come l’ex ballerino abbia abbassato le difese accanto a lei.

La giovane napoletana preferisce non mostrare sui social la sua relazione, limitandosi a condividere momenti di viaggio e di vita quotidiana senza mai inquadrare il fidanzato. De Martino, invece, mantiene il profilo professionale anche online, segno della volontà comune di proteggere la loro intimità.

Ora che l’estate volge al termine, resta da capire se questa passione resisterà all’arrivo dell’autunno e agli impegni televisivi del conduttore.