Spunta la foto inedita: svelato il “lato nascosto” di Stefano De Martino

Sempre sulla bocca di tutti, Stefano De Martino è stato protagonista di una foto inedita che lo riguarda. Ecco lo scatto molto speciale.

Pronto allo “scontro” in tv con Gerry Scotti, Stefano De Martino è ormai da diversi mesi uno dei personaggi del piccolo schermo più chiacchierati in assoluto. Diversi i rumors in tema gossip ma anche spettacolo. In queste ore, però, è arrivata una dedica importante con tanto di foto inedita che ne ha svelato, in parte, la sua vera “essenza”. Una sorta di lato nascosto che nessuno conosce.

Stefano De Martino: il messaggio di Riccardo Cassini

Siamo abituati a vederlo in tv e sulle prime pagine di tutti i giornali di cronaca rosa e spettacolo. Questa volta Stefano De Martino è stato mostrato in una versione decisamente inedita: in ripresa dalle sue fatiche o, probabilmente, ricaricando le batterie prima del nuovo inizio. A sorpresa, sui social, Riccardo Cassini, autore di ‘Meglio Stasera’, ha deciso di mostrare un lato diverso del giovane presentatore.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

“Il 31 agosto c’è stata l’ultima – ma proprio l’ultima – replica di ‘Meglio Stasera’, il primo spettacolo teatrale di Stefano De Martino. Ottantasette date, centomila spettatori, novecentomila foto, con un rush finale di ventisei città diverse in un mese e mezzo. Allegria, distrazione, spensieratezza consegnate a domicilio, per mezzo di una carovana di artisti, tecnici e creativi che, ad ogni replica, ha restituito al pubblico il clima che riesce a produrre al suo interno”, ha scritto nel suo post Cassini.

L’uomo ha quindi raccontato come questa sia “stata un’estate di trasferimenti avventurosi, occhiate furtive al meteo, ricerca notturna di un posto per cenare, commenti sulla qualità dei letti, della prima colazione, delle strade. E sorrisi nonostante la stanchezza; e professionalità nonostante i chilometri; e sostegno reciproco in qualche piccolo inevitabile momento di difficoltà”.

La foto e il lato inedito del conduttore

Dopo aver quindi sottolineato parte del “De Martino che nessuno vede”, Cassini ha aggiunto: “Grazie a tutti quelli davanti, dietro e sul palco. Avete realizzato il sogno di un ragazzo formidabile, quello nella foto, e di un autore, quello che sta scrivendo, che, in piena pandemia covid, quattro anni fa, si affacciavano timidamente nel retro del teatro Brancaccio di Roma a raccontare un’idea embrionale per uno spettacolo tutto da inventare di cui conoscevano solo il titolo: ‘Meglio Stasera’. E’ giunto il momento di un meritato riposo. Anzi no. C’è da fare duecentotrentacinque puntate di ‘Affari Tuoi‘. Da stasera”, ha concluso facendo riferimento alla nuova stagione del gioco di Rai 1.