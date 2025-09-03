Uomini e Donne, il manager del nuovo tronista Flavio Ubirti chiarisce i dubbi sul legame con la corteggiatrice Martina.

Negli ultimi giorni una notizia ha acceso il dibattito attorno a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5. Al centro delle attenzioni è finita la nuova conoscenza tra Flavio Ubirti, tronista dell’edizione appena partita, e Martina Cardamone, sua corteggiatrice. Alcuni utenti hanno insinuato che i due si conoscessero già prima dell’inizio del programma, ma a fare chiarezza è intervenuto il manager del giovane modello. Scopriamo che cosa ha detto.

I sospetti sul legame tra Flavio e Martina

Tutto ha avuto inizio dopo la registrazione del 1 settembre, quando alcuni dettagli hanno fatto nascere dubbi tra il pubblico. Come sottolineato da Lorenzo Pugnaloni, noto per le anticipazioni sul programma, Martina segue sui social la Alex Model Agency, l’agenzia che cura l’immagine di Flavio.

Poco dopo, la corteggiatrice ha reso privato il suo profilo Instagram, gesto che ha alimentato ulteriormente le supposizioni. Le voci hanno preso piede rapidamente, spingendo qualcuno a mettere in discussione la sincerità del percorso del tronista.

In realtà, Flavio e Martina hanno appena iniziato a conoscersi all’interno del programma, dove hanno già condiviso due esterne. Tuttavia, i sospetti hanno rischiato di offuscare l’inizio del loro percorso, trasformando un semplice dettaglio social in un vero e proprio caso mediatico.

Le parole del manager di Flavio Ubirti

Di fronte al clamore, il manager di Flavio Ubirti ha deciso di intervenire per chiarire ogni dubbio.

Intervistato da Pugnaloni, ha spiegato: “Martina è stata contattata da una mia collega nel 2021, ma non è mai nata alcuna collaborazione. Non occupandomi io del settore femminile non conosco i motivi, ma è certo che non ha mai fatto parte della nostra agenzia. Basta guardare il sito ufficiale: tra le nostre modelle non compare il suo nome, mentre quello di Flavio sì“.

L’agente ha poi aggiunto un dettaglio: “Il fatto che segua la nostra pagina è normale, nel nostro settore succede spesso che modelle e agenzie si tengano d’occhio per curiosità o interesse“. Con queste parole, l’intento è stato quello di spegnere ogni voce sul presunto legame tra i due.