Sal Da Vinci: “Rossetto e caffè mi ha cambiato la vita”, qual è il suo nuovo sogno

Sal Da Vinci celebra 40 anni di carriera con un concerto a Napoli e sogna un ritorno a Sanremo: il desiderio del cantante.

Sal Da Vinci si prepara a celebrare un traguardo speciale con un grande evento a Napoli. A pochi giorni dall’atteso concerto in Piazza del Plebiscito, il cantautore ripercorre i momenti chiave della sua carriera: dall’esordio con il padre Mario Da Vinci al successo travolgente di “Rossetto e caffè”, fino al desiderio di tornare sul palco dell’Ariston. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato il celebre cantante partenopeo.

Sal Da Vinci festeggia i 40 anni di carriera

Il 6 settembre Sal Da Vinci festeggerà i suoi 40 anni di carriera con un concerto che si preannuncia come una grande festa. Per la prima volta sarà protagonista assoluto in Piazza del Plebiscito.

Sal Da Vinci

“Ho sempre sognato di fare un concerto tutto mio in una piazza così importante” ha raccontato l’artista, ricordando come negli anni vi fosse salito solo come ospite.

Il punto di svolta degli ultimi anni porta il titolo di “Rossetto e caffè”, brano nato quasi in punta di piedi e diventato rapidamente un fenomeno.

Il sogno di tornare a Sanremo

Con il successo ritrovato, Sal Da Vinci non nasconde il desiderio di tornare al Festival di Sanremo. Dopo la partecipazione del 2009, conclusa con un terzo posto che resta tra i suoi ricordi più intensi, il cantautore campano spera di avere presto una nuova occasione.

“Sanremo è fatto anche di scelte artistiche che vanno oltre il brano” ha osservato, lasciando aperta la porta a un futuro ritorno all’Ariston. E mentre ripercorre la sua gavetta e i ricordi del debutto con il padre Mario, Sal Da Vinci si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, con l’abbraccio della sua città e la forza di una carriera che non smette di rinnovarsi.