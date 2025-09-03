Svelato il nome della conduttrice che presenterà la finale del concorso di Miss Italia 2025 su Rai Play: l’annuncio.

La nuova edizione di Miss Italia si prepara a tornare in grande stile con una conduzione inedita e un format che unisce tradizione e innovazione. Dopo anni di cambiamenti e sperimentazioni televisive, il celebre concorso di bellezza italiano ritrova la diretta e si affida a una protagonista d’eccezione. Scopriamo chi sarà a condurre la finale di Miss Italia 2025 su RaiPlay.

Nunzia De Girolamo al timone della finale

La finale di Miss Italia 2025 andrà in scena il 15 settembre al Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, e sarà trasmessa in diretta su RaiPlay e su San Marino Rtv.

Per la prima volta la conduzione è affidata a Nunzia De Girolamo, volto noto della Rai, che il pubblico ha imparato ad apprezzare con il programma Ciao Maschio. Per lei si tratta di una sfida del tutto nuova, che affronta con entusiasmo: “Accettare di condurre Miss Italia significa misurarsi con un evento che appartiene alla nostra storia popolare e che continua a parlare al presente” ha dichiarato.

Nunzia De Girolamo

De Girolamo ha sottolineato come il concorso, spesso ridotto a una semplice passerella di bellezza, rappresenti invece un’occasione per raccontare le aspirazioni e i talenti delle ragazze. “Non lo considero un concorso di bellezza nel senso riduttivo del termine – ha spiegato – ma un palcoscenico dove le ragazze hanno l’occasione di raccontare chi sono e di esprimere la loro determinazione“.

Le novità dell’edizione 2025

La serata sarà l’occasione per scoprire le 40 finaliste che si contenderanno la corona, ma non solo: l’edizione 2025 introduce un’importante novità, ovvero la possibilità per il pubblico di partecipare attivamente attraverso il voto sui social, affiancando così la tradizionale giuria. A seguire il coinvolgimento del pubblico da casa ci sarà il giornalista Rai Marco Carrara, che racconterà l’evento in diretta.

Gli organizzatori hanno voluto sottolineare come Miss Italia continui a rinnovarsi pur restando fedele alla sua storia. “Miss Italia si impegna a raccontare il Paese attraverso le sue giovani protagoniste – si legge in una nota – unendo tradizione e innovazione in una manifestazione che da oltre ottant’anni rappresenta un patrimonio culturale e televisivo italiano“.