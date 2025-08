Miss Italia 2025 dopo anni torna in Rai: la finale del 15 settembre da Porto San Giorgio in diretta su RaiPlay.

Dopo anni di assenza dal palinsesto Rai, Miss Italia torna a far parte della TV pubblica italiana, seppur in una forma nuova. L’86esima edizione dello storico concorso di bellezza sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay e sul canale San Marino RTV il prossimo 15 settembre 2025, con la finalissima ospitata ancora una volta a Porto San Giorgio, nelle Marche. Un ritorno atteso che segna una nuova fase tra tradizione e innovazione per uno dei format più iconici del nostro Paese.

La finale al Palasavelli: 40 finaliste da tutta Italia

La location designata per la finalissima di quest’anno è il Palasavelli, già protagonista dell’edizione 2024.

In gara ci saranno 40 ragazze provenienti da ogni angolo d’Italia, selezionate tra le oltre 450 tappe di selezione. Venti di queste rappresenteranno ufficialmente le regioni italiane, mentre le altre venti saranno scelte tra le 200 prefinaliste che si confronteranno a Numana dal 2 al 5 settembre.

Ma ciò che colpisce maggiormente è il clamoroso ritorno del celebre concorso di bellezza in Rai dopo un’assenza durata anni.

L’orgoglio di Patrizia Mirigliani per il ritorno in Rai

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per la valorizzazione del territorio.

Anche Patrizia Mirigliani, patron del concorso, ha ringraziato la Rai e il Comune per aver permesso il ritorno di Miss Italia su un palcoscenico nazionale. Roberto Sergio, direttore generale di San Marino RTV, ha definito il concorso “il primo talent show per le donne italiane”, e ha ribadito il valore culturale dell’iniziativa.

Nato nel 1939, Miss Italia ha lanciato le carriere di molte icone del cinema e della televisione italiana. Il ritorno in Rai, anche se in streaming, è un segnale forte del rilancio del concorso, che continua a rappresentare un punto di incontro tra tradizione, bellezza e nuove tecnologie.