Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si sfidano per la prima volta in tv: ecco chi ha vinto la prima serata del 2 settembre.

Con l’inizio di settembre si accendono i riflettori sui palinsesti televisivi e tornano i programmi più amati dal pubblico. L’attesa era tutta per il debutto stagionale di Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai1, che quest’anno si trova a fronteggiare una concorrenza agguerrita: La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti su Canale 5. Due colossi del game show che hanno monopolizzato l’attenzione degli spettatori. Ma come è andata la prima sfida degli ascolti? Scopriamo chi ha vinto.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Il ritorno di Affari Tuoi ha rappresentato un vero e proprio banco di prova. Lo scorso anno lo show era riuscito a conquistare picchi di oltre cinque milioni di telespettatori, diventando un appuntamento fisso per milioni di famiglie.

L’esordio di questa stagione, invece, ha registrato 4.222.000 spettatori e il 22,6% di share. Un risultato comunque positivo, ma inferiore al debutto del 2023, che aveva superato i 4,4 milioni e raggiunto il 24,85% di share.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

Sul fronte opposto, Gerry Scotti ha potuto contare sull’onda lunga del successo estivo de La Ruota della Fortuna, che aveva già registrato ottimi numeri. Alla prova dei fatti, la prima serata del 2 settembre ha confermato il trend: lo show di Canale 5 ha totalizzato 4.514.000 telespettatori con il 24,2% di share, superando così De Martino di quasi due punti percentuali. Una vittoria netta che ha sancito il primato di Scotti in questo primo scontro diretto.

I dati della prima serata e delle altre reti

Se nel segmento dell’access prime-time il successo è andato a La Ruota della Fortuna, la partita si è giocata anche sul terreno della prima serata. Rai1 con il film La ragazza della palude ha attirato 2.200.000 spettatori, pari al 15% di share, battendo (di poco) Canale 5, che con la serie turca La notte del cuore ha registrato 2.046.000 spettatori e il 15,4%.

Intanto, il verdetto della prima sfida è chiaro: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna non sono soltanto una rivalità televisiva, ma un vero duello di palinsesto che continuerà ad animare le serate italiane.