Sonia Bruganelli tra i possibili concorrenti di Pechino Express insieme al figlio Davide Bonolis: i dettagli dell’indiscrezione.

Presto potremmo rivedere Sonia Bruganelli in televisione, ma non nel ruolo di opinionista. Dopo le esperienze a Ballando con le Stelle e al Grande Fratello Vip, la produttrice e volto televisivo potrebbe presto cimentarsi in un nuovo reality, diverso da quelli a cui siamo abituati a vederla. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Sonia Bruganelli e il possibile debutto a Pechino Express

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, Sonia Bruganelli sarebbe tra i nomi in lizza per la prossima edizione di Pechino Express, il celebre adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca.

Non sarebbe sola in questa avventura: al suo fianco potrebbe esserci il figlio Davide Bonolis. Una coppia inedita e inaspettata, che prometterebbe di regalare al pubblico momenti intensi e spontanei.

Le registrazioni del programma iniziano solitamente tra ottobre e novembre, mentre la messa in onda è prevista in primavera: sarà dunque questione di poche settimane per scoprire se davvero madre e figlio intraprenderanno insieme questo viaggio televisivo.

“Pare che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle sarebbe entusiasta di partecipare a questo adventure game e quale partner migliore se non il figlio Davide Bonolis?” ha anticipato la testata online.

Il rapporto speciale con il figlio Davide

La possibilità di vederli insieme a Pechino Express accende la curiosità del pubblico, soprattutto perché Sonia Bruganelli ha spesso parlato con affetto del legame con suo figlio.

In un’intervista aveva raccontato: “Le cose preferite di mio figlio? Non vorrei che sembrasse un maschio basico, ma direi: il calcio, le ragazze e poi la mamma! Il suo più grande difetto? Lui è troppo sensibile“.

La Bruganelli ha spiegato come Davide l’abbia sostenuta nei momenti difficili, persino durante un periodo di depressione: “Lui mi ha aiutato nel secondo momento più difficile della mia vita. Io e lui siamo sempre stati legati e di supporto l’uno con l’altra“.

Se davvero prenderanno parte al reality, il pubblico potrà conoscere questo rapporto unico in un contesto nuovo e sorprendente.