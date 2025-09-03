Un nuovo amore per Tommaso Zorzi: paparazzato con Alex Di Giorgio, baci e coccole a Pantelleria, sono la nuova coppia dell’estate.

Dopo un periodo di solitudine, Tommaso Zorzi ha finalmente ritrovato l’amore. Il conduttore di Cortesie per gli Ospiti, infatti, è stato fotografato in compagnia dell’ex nuotatore Alex Di Giorgio. Le immagini diffuse dal settimanale Chi non lasciano spazio a dubbi e raccontano un’estate all’insegna della passione in uno dei luoghi più cari a Zorzi: Pantelleria. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Tommaso Zorzi e la vacanza romantica a Pantelleria

Il 30enne conduttore e influencer ha scelto la sua amata isola per trascorrere qualche giorno lontano dai riflettori, ma le foto pubblicate dal magazine hanno catturato i momenti più teneri della nuova coppia.

Tra baci e coccole in mare aperto, Zorzi e Di Giorgio non hanno nascosto l’amore che li lega.

Pantelleria è un posto speciale per Zorzi: proprio lì ha acquistato una casa come regalo per i suoi trent’anni, un traguardo che aveva raccontato con orgoglio in una recente intervista.

“Con i primi guadagni ho scoperto la soddisfazione di pensare ‘Ce l’ho fatta io‘, con i miei mezzi, e grazie a me stesso di potermi togliere degli sfizi” aveva dichiarato, spiegando come l’abitazione sull’isola rappresenti per lui uno dei sogni realizzati.

Il nuovo amore di Zorzi: chi è Alex Di Giorgio

Alex Di Giorgio, 35 anni, è un ex nuotatore nato a Roma nel 1990. Specialista dello stile libero, ha rappresentato l”Italia ai Giochi olimpici di Londra 2012 e Rio 2016. Nel corso della sua carriera ha conquistato un argento europeo, tre ori ai Giochi del Mediterraneo e un argento alle Universiadi.

Il grande pubblico televisivo lo ricorda anche per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2022, dove ha gareggiato in coppia con il ballerino Moreno Porcu.

Sui social, i due non hanno ancora confermato ufficialmente la relazione, ma alcuni scatti pubblicati insieme avevano già fatto nascere sospetti tra i fan. Fino a qualche settimana fa si parlava soltanto di amicizia, ma le immagini di Pantelleria sembrano raccontare una storia molto più intensa.