Niente nuovo amore per Tommaso Zorzi che dopo essere stato pizzicato con un uomo sarebbe tornato single per un motivo davvero particolare.

Qualche settimana fa era stato paparazzato per le vie di Milano con un misterioso ragazzo. In tanti avevano pensato ad un possibile nuovo amore per Tommaso Zorzi e invece… nulla di tutto questo. A quanto pare, infatti, il noto influencer e volto tv è rimasto molto deluso dopo aver scoperto qualcosa di davvero curioso sul ragazzo con il quale stava uscendo.

Tommaso Zorzi e l’avvistamento a Milano

Solamente poche settimane fa, Tommaso Zorzi era stato protagonista di un particolare avvistamento per le vie di Milano che aveva suscitato il forte interesse dei suoi fan e in generale del mondo del gossip. Il volto tv e dei social, infatti, era stato pizzicato in compagnia di un ragazzo che, secondo gli esperti giornalisti di Chi sarebbe stato un designer che lavora per Miu Miu.

Tommaso Zorzi – www.donnaglamour.it

Le foto di coppia diffuse dal media avevano sicuramente fatto pensare ad una nuova possibile storia d’amore per Zorzi, le cui vicende private restano sempre molto interessanti per l’opinione pubblica e il mondo della cronaca rosa. Eppure, adesso, alcune novità starebbero portando ad evoluzioni inattese.

La scoperta sul ragazzo misterioso

A parlare della relazione, per la verità probabilmente mai davvero iniziata, di Zorzi con questo nuovo ragazzo, è stata Dagospia nel recente Dagoreport. “Il fidanzamento del simpatico Tommaso Zorzi è durato il tempo di una copertina”, si legge. “Nei giorni scorsi l’influencer e neo scrittore (è in libreria con il romanzo ‘Divina’ della Mondadori) è infatti finito sui giornali paparazzato per le vie di Milano intento a baciare appassionatamente un giovane fusto”.

Fin qui tutto bene, se non fosse che dopo la diffusione delle foto qualcosa sia accaduto: “Peccato che dopo la pubblicazione delle foto il vero fidanzato del ragazzo avvinghiato a Zorzi gli abbia scritto comunicandogli che si trattava del suo compagno. La persona che ha contattato il simpatico Zorzi è un nome importante della moda italiana. Di chi stiamo parlando?”, si legge sempre sul media.