Ilary Blasi pizzicata in dolce compagnia sul Lago di Como: le foto

Dopo la chiusura del programma The Couple, Ilary Blasi è stata pizzicata in dolce compagnia sul Lago di Como: le foto.

Le brutte notizie legate alla chiusura di The Couple, programma di Canale 5 guidato da Ilary Blasi, non hanno intaccato il suo buon umore a giudicare dal modo in cui la conduttrice ha deciso di affrontare la situazione sulla trasmissione. La donna è stata pizzicata in dolce compagnia sul Lago di Como, il modo migliore per voltare pagina e passare ad un nuovo capitolo della sua vita.

La chiusura di The Couple e la reazione di Ilary Blasi

Nelle ultime settimane si era tanto parlato del nuovo programma di Canale 5 The Couple guidato da Ilary Blasi. C’erano grosse aspettative per la trasmissione che, però, non è decollata e non per forza per una mancanza da parte della padrona di casa ma, probabilmente, più per un format che ha “stufato” i telespettatori.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

In questo senso, Mediaset ha optato per la chiusura anticipata con annessa maxi donazione del montepremi ricchissimo da un milione di euro all’ospedale Gaslini. Ma come ha reagito la Blasi alla fine del programma? Per il momento con il silenzio e con una uscita romantica sul Lago di Como…

Le foto sul Lago di Como con Bastian

Ebbene sì, perché come era stato ipotizzato nelle ore appena successive alla chiusura del programma, la Blasi è stata pizzicata sul Lago di Como a godersi il paesaggio romantico e mozzafiato della zona con il suo Bastian. La coppia è stata vista dai presenti scambiarsi momenti d’affetto e tenerezza. Probabilmente, la bella Ilary ha scelto di farsi accogliere dalle braccia del proprio uomo per mettersi alle spalle la delusione della chiusura di The Couple. Alcune pagine di fan della conduttrice hanno mostrato la diretta interessata proprio sul Lago, a conferma della scelta di “staccare” dopo il flop.