C’era grande attesa per la puntata del podcast di Giulia Salemi con Elisabetta Gregoraci. Non sono mancati spunti e frecciatine tra le due.

La presenza di Elisabetta Gregoraci nel podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio x moda’, ha destato grande attenzione e qualche polemica. La puntata è stata decisamente scoppiettante ed è anche sta l’occasione per fare finalmente chiarezza sul rapporto tra le due dopo le tensioni del passato che hanno coinvolto anche Pierpaolo Pretelli, fidanzato della Salemi.

Elisabetta Gregoraci e il retroscena su Pretelli

Erano in tanti ad aspettare la puntata del podcast di ‘Non lo faccio x moda’ tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci e dopo la messa in onda, ecco i tantissimi retroscena che sono stati svelati in merito al loro rapporto teso ma anche a quanto vissuto in passato al Grande Fratello con particolare riferimento a Pierpaolo Pretelli, fidanzato della Salemi.

In particolare, le bellissime Elisabetta e Giulia, durante la puntata del podcast, si sono stuzzicate reciprocamente ricordando quanto accadde, appunto, al GF: “Tra noi c’era alchimia. Lui entrò dicendo che gli piacevo. Ci fu quel gioco in piscina, il famoso quadro, ma in realtà lo fecero tutti. Non ci sono stati altri baci, tranquilla”, ha ricordato con fare un po’ sibillino la Gregoraci.

La Salemi, non nascondendo un certo fastidio, ha poi risposto col sorriso: “Se tu ti fossi lasciata andare non sarebbe nata la storia d’amore con Pierpaolo, i tuoi paletti hanno portato bene. Se ci sposiamo, farai da testimone. Ti inviterò”.

La Salemi furiosa: il gesto dopo il GF

Nel corso del faccia a faccia nel podcast, però, sono venute a galla altre tensioni del passato tra le due. In particolare la Gregoraci ha svelato che dopo la fine del GF, la Salemi era piuttosto arrabbiata con lei o forse solo “gelosa”.

“Mi è dispiaciuto non aver avuto la possibilità di salutarlo. Tu eri furiosa di quella cosa, non abbiamo mai fatto un aperitivo o una cena. Hai bloccato tutte le pagine”, ha svelato Elisabetta sulla bella Giulia. La Salemi ha quindi risposto: “Tu non ci hai mai scritto, però. Se hai piacere, possiamo recuperare”.