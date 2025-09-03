Emilio Fede e la sua vita negli ultimi anni tra pensione, affitto, Rsa e il conto svuotato dal gioco d’azzardo.

Nelle scorse ore l’Italia è stata scossa da una terribile notizia: la scomparsa del famoso giornalista Emilio Fede. Da anni lontano dalla televisione, l’ex direttore del Tg4 viveva in una Rsa e aveva sviluppato abitudini di lusso. Ma ora che è scomparso ci si chiede quanto fosse cambiata la sua vita dopo la fine della sua carriera. Scopriamo i dettagli sugli ultimi anni di vita del celebre giornalista di Rete 4.

La pensione di Emilio Fede e la vita in affitto

Pur ricevendo una pensione che oscillava tra gli 8.000 e i 9.870 euro mensili, Emilio Fede non ha mai nascosto le difficoltà di mantenere lo stile di vita che lo aveva contraddistinto per decenni.

In varie interviste sottolineava come, nonostante la cifra fosse superiore alla media italiana, non bastasse a colmare la distanza con i privilegi del passato, quando disponeva di autista, uffici e residenze di servizio.

Non possedeva una casa: viveva in affitto in un appartamento di proprietà Mediaset, per il quale pagava 3.000 euro al mese.

“Ho fatto richiesta per ridurmi l’affitto e sapete di quanto me lo hanno ridotto? Duecento euro” raccontava con tono ironico. La vecchiaia, spiegava, gli aveva imposto nuove regole e nuove abitudini, ma non gli aveva tolto la lucidità con cui guardava al mondo del giornalismo, che giudicava molto diverso da quello dei suoi tempi.

Il conto svuotato e la confessione sul gioco d’azzardo

Già nel 2017, intervistato da La Zanzara, Emilio Fede aveva parlato senza filtri della sua situazione economica: “In banca ho sul conto 2.800 euro. Milioni? Ma quali milioni, ho solo la pensione“.

L’ex direttore del Tg4 aveva ammesso di aver perso oltre 200mila euro al casinò, una cifra che lo aveva segnato ma che raccontava senza vergogna.

“Vivo solo della mia pensione, che mi basta per vivere elegantemente rispetto a tanta gente che non sa come campare” aggiungeva.