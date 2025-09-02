Addio a Emilio Fede: il giornalismo italiano in lutto

Si è spento uno dei volti più noti della stampa italiana, giornalista ed ex Direttore di Rete 4, Emilio Fede.

Il mondo della stampa e del giornalismo italiano dice addio ad Emilio Fede, collega e professionista stimato con una lunga carriera televisiva alle spalle segnata anche da un triste capitolo giudiziario ed una condanna. E’ scomparso non solo un giornalista ma anche un conduttore televisivo e scrittore che per anni è stato al timone dei telegiornali più seguiti come: Tg1, Videonews, Studio Aperto e Tg4.

Chi era Emilio Fede

Classe 1931, Emilio Fede nacque a Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia il 24 giugno sotto il segno zodiacale del Cancro. Suo padre era un brigadiere dei Carabinieri e in giovane età il giornalista si trasferì a Roma dove conseguì la maturità classica. Subito dopo cominciò a lavorare per la carta stampata e nel 1954 cominciò a collaborare con la Rai entrando nel mondo del piccolo schermo e diventando anche un inviato speciale in Africa per otto anni.

Emilio Fede tra politica e cronaca

L’ex Direttore del Tg 4 fu impegnato anche nel mondo della politica e si candidò alle Elezioni italiane del 1979 e anche a quelle europee del 1984 ma non non venne mai eletto. Inoltre fondò e aderì anche a diversi movimenti politici senza mai però, abbandonare la sua carriera da giornalista.

Emilio Fede

Nel 2019 Emilio Fede, durante il processo Ruby bis, venne condannato ad una pena di 4 anni e 7 mesi con l’accusa di di favoreggiamento della prostituzione ma il giornalista si dichiarò sempre innocente. Per via delle sue condizioni fisiche venne sottoposto agli arresti domiciliari da cui evase nel 2020 per festeggiare il suo 89esimo compleanno sul lungomare di Napoli.

Emilio Fede e il Covid

Nel 2020 Emilio Fede venne ricoverato per Covid all’ospedale del Mare di Napoli in via precauzionale e per quanto riguarda la vita privata il giornalista è stato sposato dal 1965 con Diana De Feo insieme alla quale ha avuto anche due figlie: Sveva e Simona. In un’intervista doppia pubblicata nel 2020 sul Corriere della sera la coppia aveva così confessato: “Ci sentiamo dieci volte al giorno…Se litighiamo è solo per il piacere di fare una piccola discussione”.