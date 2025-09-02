“Non dirmi cosa devo fare”: tensione sul red carpet per Jacob Elordi, cosa è successo

Attimi di tensione a Venezia durante il red carpet di Jacob Elordi. L’attore, infatti, si è trovato a discutere animatamente davanti ai fan.

La Mostra del Cinema di Venezia 2025 per Jacob Elordi si è trasformata in un momento anche di tensione. Al netto del glamour del red carpet per la prima mondiale di Frankenstein, ecco per l’uomo un momento inaspettatamente teso diventato molto presto virale. Elordi, spesso protagonista anche di gag da parte di Chiara Ferragni, si è trovato a discutere con un bodyguard o ufficiale di sicurezza, scatenando reazioni contrastanti.

Jacob Elordi: la discussione sul red carpet

La vicenda, raccontata anche dai principali media internazionali, che ha coinvolto Jacob Elordi ha preso fatto il giro del mondo. L’attore, 28 anni, era intento a firmare autografi e scattare selfie con i fan quando un componente dello staff – probabilmente a corto di tempo – ha provato a cercare di allontanarlo per proseguire con il protocollo.

Nulla di male, se non fosse che lo stesso Elordi non è sembratto affatto dello stesso avviso. Infatti, dando uno sguardo ai filmati circolati in rete l’attore ha prima avuto un pizzico di pazienza e poi si è lasciato andare ad alcune affermazioni piuttosto dure: “Sto per fare una foto proprio qui” e ancora “Non dirmi cosa devo fare”.

Le immagini virali sui social

Il video, condiviso anche su TikTok, ha subito attirato l’attenzione. Il post che accompagna il filmato è indubbiamente pro Elordi descrivendolo come gentile, dedito a scattare con tutti i fan possibili. I commenti dei fan hanno confermato le sensazioni sull’attore: “È stato così carino”, si legge. “Ha scattato con chiunque potesse”.

Allo stesso tempo, non sono mancati i pareri anche in favore del bodyguard. Molti, infatti, hanno sostenuto la posizione della guardia del corpo che, di fatto, “stava solo facendo il proprio lavoro” ed era corretto evitare in parte la folla o possibili attimi di inutile attesa. Ad ogni modo, nonostante la tensione sul tappeto rosso, la serata per Elordi ha avuto un epilogo di grande successo: durante la proiezione del film di Guillermo del Toro, Frankenstein, infatti, l’attore ha ricevuto una standing ovation lunga 13 minuti – la più nutrita della kermesse fino a quel momento – che lo ha visibilmente commosso.