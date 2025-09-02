Come sta davvero Emilio Fede: la figlia esce allo scoperto

Le condizioni di salute di Emilio Fede dopo gli aggiornamenti preoccupanti delle ultime ore: la figlia Sveva svela tutto.

Sono ore di ansia per le condizioni di salute del noto giornalista e volto tv Emilio Fede. Pare, infatti, che l’uomo, 94 anni da poco compiuti, sia in una situazione critica. A fare luce sulle varie notizie che si sono susseguite recentemente è stata sua figlia Sveva, che ha rilasciato alcune parole al Corriere della Sera, confermando l’apprensione nei confronti del padre.

Emilio Fede: come sta davvero, parla la figlia

Non è un momento facile per il giornalista Emilio Fede. L’uomo, da tempo lontano dai riflettori del piccolo schermo, secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, sarebbe in condizioni critiche. Pare che la salute dell’ex direttore del Tg4 siano notevolmente peggiorate negli ultimi giorni tanto da arrivare al ricovera presso la Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano.

La figlia di Fede, Sveva, ha confermato le condizioni critiche del genitore. Parlando al Corriere della Sera, la donna ha detto: “Papà è in condizioni critiche, purtroppo”. E ancora: “Continua a lottare come un leone. È un guerriero”.

“Riservatezza”

A seguito della diffusione della notizia e dopo la conferma della figlia dell’uomo, non sono arrivate altri dettagli relativi alle condizioni di Fede. “La famiglia ha chiesto riservatezza”, ha fatto sapere come riportato da Rai News, la direttrice della struttura, Rita Rebaudo. Al momento, quindi, tutto tace anche da parte dei dipendenti della residenza. Secondo quanto si apprende, per il momento solo la figlia Sveva sarebbe insieme al padre mentre l’altra figlia, Simona, si troverebbe ancora a Roma.

La speranza è che il quadro clinico dell’ex volto tv di Rete 4 possa migliorare anche se le sensazioni non sembrano essere quelle ottimali. Non resta che attendere notizie ufficiali da parte della famiglia.