Garrison si candida: ecco quale reality sarebbe pronto a fare

Il famoso coreografo ed ex maestro di Amici Garrison ha parlato della sua carriera e anche della possibile partecipazione ad un reality.

Qualche tempo fa aveva svelato il “tallone d’Achille” di Stefano De Martino, ora Garrison Rochelle è tornato a parlare e lo ha fatto a livello personale e professionali in prima persona. Il famoso coreografo ed ex insegnante di Amici ha rilasciato una interessante intervista a SuperGuida Tv nella quale ha svelato di essere abbastanza interessato ad alcuni reality show.

Garrison e il possibile ritorno ad Amici

Tantissimi amanti del piccolo schermo si ricordano del buon Garrison nella scuola più seguita d’Italia, quella di Amici di Maria De Filippi. In questo senso, tra i vari passaggi dell’intervista rilasciata dall’uomo, non è mancato proprio un commento sul potenziale ritorno nella trasmissione di Canale 5. “Se Maria mi chiamava dicendomi che aveva bisogno di me io avrei accettato subito”, ha detto.

Garrison Rochelle – www.donnaglamour.it

“Ma lei non ha bisogno di me, anzi lei appoggia tutto quello che faccio e anche se non lo dice so che è molto orgogliosa di me. Non avrebbe mai immaginato che avrei cambiato così la mia immagine, che mi sarei dedicato ad altro. Mi ha chiamato per fare il giudice nelle sfide ma non credo che mi chiamerebbe per rifare di nuovo il docente. Lei sa che sono felice del percorso che sto facendo”, ha spiegato il coreografo

L’ipotesi reality: la confessione

Molto interessanti anche alcuni spunti in tema tv e soprattutto in tema reality show. Garrison, infatti, non ha nascosto alcune preferenze: “Ho fatto un provino per l’Isola dei Famosi. Devo dire che quel reality mi stuzzica un po’ perché bisogna sopravvivere”, ha ammesso l’uomo. “Il Grande Fratello invece non sarebbe nelle mie corde perché sono troppo sensibile e pudico nel parlare della mia vita privata. Mi piacerebbe partecipare anche a Pechino Express“.