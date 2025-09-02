Sonia Bruganelli, la battuta fa discutere: caos sui social, c’entra Nancy Brilli

Una frase di Sonia Bruganelli detta con ironia rischia di diventare un piccolo “caso”. Ecco cosa ha detto coinvolgendo anche Nancy Brilli.

Manca poco alla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Piano piano Milly Carlucci sta annunciando tutti gli abbinamenti concorrente-professionista. In questo senso ha fatto sorridere, ma anche discutere, una battuta di Sonia Bruganelli verso Carlo Aloia, danzatore del programma nonché suo partner la passata stagione, accoppiato in questa annata a Nancy Brilli.

La battuta di Sonia Bruganelli

Come sempre mai banale con i suoi modi di fare e le sue parole, Sonia Bruganelli è tornata a far discutere in queste ore in relazione alle coppie di Ballando con le Stelle. La donna, infatti, ha voluto commentare con ironia la nuova esperienza del suo ex partner nella trasmissione, Carlo Aloia, che è stato assegnato a Nancy Brilli.

Carlo Aloia – www.donnaglamour.it

“Mi sa che anche quest’anno, le ragazze te le danno il prossimo anno”, ha scritto in una storia Instagram la Bruganelli scherzando sul fatto che anche in questa edizione di Ballando, il danzatore professionista non si troverà una compagna giovane ma una donna di una certa età. Questo riferimento sicuramente non farà piacere a Nancy Brilli anche se è successivamente stato addolcito da una seconda frase. “Ma a questo giro arriverai in finale”, ha aggiunto sempre Sonia.

Una frecciata a Nancy Brilli?

Il riferimento all’età della Brilli, va detto, potrebbe essere stata solo una leggerezza della bella Sonia ma, visti i precedenti non ottimali tra le due, qualcuno potrebbe vedere un chiaro segnale di “puntura” verso l’attrice. In questo senso, va ricordato che qualche tempo fa vi erano state diverse speculazioni proprio tra le due in merito a presunti tradimenti e relazioni non ben precisate che avrebbero coinvolto proprio la Bruganelli e un uomo che sarebbe, secondo alcuni, proprio l’ex compagno della Brilli. Tutte queste voci, però, non sono mai state confermate dai diretti interessati.