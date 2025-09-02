Uomini e Donne, giallo terzo tronista: ecco chi sarà

Novità per il trono classico di Uomini e Donne: dopo l’annuncio dei primi due tronisti, ci sarebbe un’altra seduta prontissima. I dettagli.

La stagione 2025‑2026 di Uomini e Donne è ufficialmente iniziata con le prime registrazioni, e già si respira aria di novità e curiosità. Dopo le voci di crisi che hanno riguardato una ex coppia del dating show, ecco le prime novità. Sul trono classico sono stati presentati Flavio Ubirti e Cristiana Anania, i due primi protagonisti di questa edizione. Ma ci sarebbe anche un terzo posto vacante…

Uomini e Donne: i due tronisti annunciati

Tutto è pronto per rivedere, finalmente, Uomini e Donne in tv. Le prime novità già annunciate riguardano la scelta dei tronisti della sezione “classica” del programma. Flavio Ubirti, ventiquattrenne toscano di Figline Valdarno, è arrivato nel dating show fresco dall’esperienza come tentatore a Temptation Island 2025, dove si è distinto per fascino e sensibilità, conquistando l’attenzione del pubblico e delle fidanzate in gioco.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Oltre alla sua esperienza televisiva, Flavio porta con sé un background sportivo: è un ex portiere con esperienze nelle giovanili dell’Arezzo e nella nazionale Under‑17 di Lega Pro. Nella clip di presentazione del programma si è definito un ragazzo “tranquillo, razionale ed equilibrato”.

Accanto a Flavio, sul trono femminile, ecco Cristiana Anania, ventiduenne palermitana e speaker radiofonica per Radio Time. La ragazza si è presentata come una vera “siciliana doc” molto energica, rappresentando con orgoglio la sua città e le sue radici.

Le ipotesi sul terzo tronista

A quanto pare, però, la vera novità per il dating show riguarda un terzo trono ancora rimasto senza proprietario. Nelle registrazioni del 2 settembre 2025 si è percepito appunto “trono vuoto”, elemento che ha suscitato voci e aspettative sul suo debutto imminente. Le ipotesi sul suo profilo sono molteplici: si parla di un possibile ex volto di Temptation Island 2025, con nomi come Sarah Esposito, Marco Raffaelli o Rosario Guglielmi. C’è chi, invece, pensa potrebbe trattarsi di un perfetto sconosciuto, volto nuovo pronto a sorprendere il pubblico. Non resta che vedere cosa avrà deciso Maria De Filippi.