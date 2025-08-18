Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco smentiscono la crisi con un video, ma i fan restano scettici sulla coppia.

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, protagonisti di Uomini e Donne, hanno deciso di smentire le voci della presunta rottura. La coppia è apparsa mano nella mano in un video girato a Paestum e diffuso sui social.

Le immagini hanno subito attirato l’attenzione dei fan, eppure non tutti si sono detti “convinti” dalla scena pubblicata. La clip, infatti, sembrerebbe confermare la pace fatta tra l’ex tronista e la corteggiatrice, ma la situazione appare tutt’altro che definitiva. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Il video a Paestum che fa discutere

Il filmato, pubblicato inizialmente da alcuni fan su TikTok, mostra i due camminare insieme, sorridenti e complici.

A rafforzare l’idea di una riappacificazione, Cristina ha condiviso su Instagram una Storia in cui Gianmarco appare in accappatoio, confermando che i due si trovano nello stesso luogo.

Tuttavia, tra gli appassionati di Uomini e Donne c’è chi continua a non credere alla serenità della coppia, ricordando i numerosi litigi che avrebbero caratterizzato la loro relazione fin dall’uscita dal programma.

Infatti, Cristina, in alcune interviste, aveva già rivelato le difficoltà con Gianmarco, parlando di una gelosia eccessiva e di incomprensioni caratteriali che avrebbero minato la stabilità del rapporto. Diversi fan avevano raccontato di averli visti discutere animatamente anche lontano dalle telecamere.

Futuro incerto e ipotesi Grande Fratello

Se da un lato i video social sembrano certificare la tregua, dall’altro emergono indiscrezioni sul futuro televisivo di Gianmarco.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, sarebbe stato contattato per partecipare al Grande Fratello, dove potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con Martina De Ioannon, la tronista che in passato aveva corteggiato senza successo. Uno scenario che potrebbe rimescolare le carte, dando vita a nuovi triangoli amorosi e mettendo a dura prova il legame con Cristina.