Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: spuntano i dettagli dell’accordo prematrimoniale milionario, ecco cosa prevede.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si preparano a compiere un passo decisivo nella loro storia d’amore. Dopo nove anni insieme, cinque figli e una vita condivisa tra lusso e famiglia, la coppia si avvia verso le nozze previste per il 2026, anno che segnerà il decimo anniversario della loro relazione. Ma a far parlare non è solo la proposta di matrimonio, bensì un maxi accordo prematrimoniale milionario che ha suscitato grande interesse sui media internazionali. Scopriamo cosa prevede l’accordo.

Cosa prevede l’accordo tra Cristiano e Georgina

Secondo quanto riportato dal settimanale portoghese TV Guia, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno aggiornato un contratto prematrimoniale dai contenuti davvero sorprendenti.

In caso di separazione, la modella argentina riceverebbe un vitalizio di circa 114mila dollari al mese, somma destinata a garantire stabilità a lei e ai figli.

Ma l’accordo non si ferma al mantenimento economico: a Georgina spetterebbe anche la prestigiosa villa di famiglia a Madrid, situata nel rinomato quartiere La Finca, con un valore stimato di circa 5 milioni di euro. Inoltre, l’influencer conserverebbe l’anello di fidanzamento da 6 milioni di dollari, un simbolo di amore ma anche di sicurezza per il futuro.

Il patrimonio a confronto: Ronaldo e Georgina

Il gesto di Cristiano Ronaldo, più che una tutela personale, appare come una garanzia per Georgina Rodriguez e per i figli della coppia.

Le differenze patrimoniali tra i due, infatti, sono notevoli: la modella vanta un patrimonio di circa 10 milioni di sterline, frutto di contratti di moda, sponsorizzazioni e della serie Netflix dedicata alla sua vita.

Ronaldo, invece, con il solo ingaggio in Arabia Saudita raggiunge 250 milioni di dollari l’anno, avendo superato il traguardo del miliardo di patrimonio complessivo.

Questo accordo riflette la volontà di entrambi di vivere la loro unione con serenità, proteggendo la famiglia da ogni eventualità.