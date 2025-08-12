Un anello di fidanzamento da record per Georgina Rodriguez: stime da capogiro per il gioiello scelto da Cristiano Ronaldo.

Dopo l’ultima costosissima “ossessione” di Elettra Lamborghini, arriva un’altra notizia scritta dal settimanale spagnolo ¡Hola! e riportata da Novella 2000 che fa brillare gli occhi: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano e l’anello di fidanzamento è già al centro dell’attenzione mondiale per il suo valore straordinario. Ecco, a seguire, quanto costa.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: l’anello dal valore stellare

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato ufficialmente il loro matrimonio. Il gioiello che la modella argentina sfoggia al dito non è passato inosservato. Secondo il settimanale spagnolo ¡Hola!, il diamante potrebbe valere oltre 6 milioni di euro. L’orefice madrileno Inaki Torres ha dichiarato che “a seconda della purezza, potrebbe raggiungere i 10 o addirittura i 12 milioni di euro“.

Se si aggiungono le pietre laterali e si considera il taglio, il valore complessivo potrebbe arrivare a 20 o persino 25 milioni di euro. Un livello che avvicina questo anello ai pezzi più famosi della storia del cinema e del jet set.

Il confronto con l’icona Elizabeth Taylor

Inaki Torres, aggiunge Novella 2000, ha paragonato il diamante di Georgina Rodriguez a quello ricevuto da Elizabeth Taylor, uno dei gioielli più conosciuti e costosi al mondo. Quello della diva, 33 carati e stimato 8,8 milioni di euro, è da anni un simbolo di lusso, ma la creazione scelta da Cristiano Ronaldo potrebbe persino superarne il valore.

Per un fuoriclasse che guadagna circa 570.000 euro al giorno, un gesto di questa portata non stupisce. Negli anni, ha dimostrato più volte di non risparmiare quando si tratta di sorprendere e coccolare la sua compagna. Le nozze sono già annunciate come uno degli eventi più seguiti e glamour degli ultimi anni.