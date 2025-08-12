Federica Panicucci sfoggia un bikini leopardato: fisico da urlo in vacanza

Federica Panicucci incanta alle Maldive con un bikini leopardato mozzafiato: fisico al top e sorrisi con il compagno Marco Bacini.

Dopo la polemica per la colazione con le giraffe, Federica Panicucci si è concessa qualche giorno di relax alle Maldive insieme al compagno Marco Bacini. La conduttrice, in attesa di tornare in TV con la nuova stagione di Mattino 5, ha condiviso sui social alcuni scatti in cui appare in splendida forma, sfoggiando costumi da bagno che hanno attirato l’attenzione dei follower. Tra questi, un bikini leopardato è stato senza dubbio il protagonista.

La vacanza alle Maldive insieme a Marco Bacini

Negli scatti condivisi da Federica Panicucci, come riportato da DiLei.it, la presentatrice appare serena e sorridente accanto a Marco Bacini, con cui si è mostrata in momenti di dolcezza e relax. Alcune foto li ritraggono abbracciati su una sdraio, altre mentre passeggiano in bicicletta lungo i camminamenti in legno del resort, che collegano le suite sospese sull’acqua alla terraferma. Questi pezzi di vita in vacanza scacciano ogni possibile voce di crisi tra di loro.

Federica Panicucci, in splendida forma con un bikini leopardato

Durante il soggiorno alle Maldive, aggiunge DiLei.it, Federica Panicucci ha immortalato momenti di sole e mare con diversi look balneari. Tra tutti, quello che ha suscitato più interesse è stato un costume due pezzi dalla fantasia leopardata, dal taglio moderno e femminile. Un capo che rispecchia perfettamente la personalità decisa della conduttrice e che le ha permesso di mettere in risalto il suo fisico statuario.

Per completare l’outfit, l’amata conduttrice ha scelto un paio di vistosi orecchini a cerchio, in linea con lo stile deciso del costume. La Panicucci, infine, ha anche mostrato scorci del resort scelto per il soggiorno: camere con terrazza privata e piscina, affacciate direttamente sul mare.

Ecco, a seguire, le foto condivise su Instagram: