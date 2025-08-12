Carlo Conti in versione “abbronzatura mimetica”: la foto della moglie e il siparietto con Pieraccioni

Carlo Conti “sparisce” in giardino per l’abbronzatura estrema e Leonardo Pieraccioni lo prende di mira in un siparietto esilarante.

Dopo l’annuncio del cast ufficiale di Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti si gode le meritate vacanze d’agosto insieme alla moglie Francesca Vaccaro e al figlio Matteo. Proprio durante una di queste giornate di sole, la moglie lo ha immortalato di nascosto mentre leggeva un libro, con un’abbronzatura talmente intensa da farlo “sparire” tra le siepi del giardino. A trasformare la scena in un siparietto irresistibile ci ha pensato Leonardo Pieraccioni.

Carlo Conti e l’abbronzatura “mimetica”: la foto della moglie Francesca Vaccaro

L’abbronzatura di Carlo Conti è da sempre una delle sue peculiarità più riconoscibili. Lui stesso, in un’intervista a Ok Salute riportata da Today, ha ammesso con ironia: “La mia mania è sotto gli occhi di tutti. È l’abbronzatura“, raccontando che gli basta una minima esposizione al sole per passare “direttamente dal color cappuccino al caffè nero“.

Nello scatto pubblicato da Francesca Vaccaro, questa caratteristica è più evidente che mai: seduto al tavolo, concentrato sulla lettura, il conduttore sembra confondersi completamente con lo sfondo verde scuro del giardino.

La moglie ha colto l’occasione per scherzarci su, scrivendo: “Qualcuno riesce a vederlo? Perché comincia ad essere difficile“, accompagnando il tutto con gli hashtag #aguzzalavista, #calimero e #luomonero.

Il siparietto con Leonardo Pieraccioni

Il post non è passato inosservato a Leonardo Pieraccioni, aggiunge Today, che conosce bene l’amico e il suo “marchio di fabbrica” estivo. Con la sua consueta ironia, ha commentato: “Di notte lo perdi. Mettigli un collare con un numero di telefono“.

Ma il regista toscano non si è fermato lì. Nelle sue storie Instagram ha lanciato un finto “appello” rivolto agli utenti: “Ormai è nero mimetico! Aiutiamo la moglie Francesca Vaccaro a ritrovarlo prima che faccia buio, lo cerca da stamani!“.