Irama al centro di nuove indiscrezioni: avvistamenti in Puglia con un’ex concorrente di Amici e segnali social che fanno discutere.

Negli ultimi giorni il mondo del gossip si è acceso su Irama e Mew, ex concorrente di Amici. Secondo alcune segnalazioni riportate da Fanpage, tra i due ci sarebbe un’intesa speciale che li avrebbe portati a trascorrere del tempo insieme in Puglia. Nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni, ma gli indizi social stanno facendo discutere i fan. E mentre Loredana Bertè e Renato Zero siglano la pace, questa estate potrebbe aver portato al cantante di “Mediterranea” una nuova fiamma.

Il gossip su Matthew e Giulia Stabile

Parallelamente, ricorda Fanpage, negli scorsi mesi il nome di Matthew era stato associato a quello di un’altra ex allieva di Amici, la ballerina Giulia Stabile. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza e VeryInutilPeople, i due sarebbero stati avvistati insieme in atteggiamenti complici. Anche in quel caso non sono mai arrivate conferme o smentite ufficiali.

Il presunto flirt tra Irama e Mew: tutti gli indizi social

Il 29 luglio scorso, Irama e Mew sarebbero stati nella stessa località pugliese, precisamente al “Trullo dei Sogni” di San Michele Salentino. Il cantante è apparso in una foto con alcuni ospiti della struttura, immagine poi finita sui social.

Nello stesso periodo, l’ex concorrente di Amici ha pubblicato una storia su Instagram con lo scatto di una piscina immersa nel verde, che secondo diversi utenti corrisponderebbe proprio a quella della location in questione.

A complicare la situazione, è arrivato anche un gesto social di Matthew, ex fidanzato di Mew e amico del cantante. Avrebbe smesso di seguire Irama su Instagram. Un dettaglio che non è passato inosservato e che molti hanno interpretato come segnale di possibili tensioni. In attesa che la coppia decida se svelare qualcosa in più, le voci sul loro conto continuano a crescere.