Tensione tra Belen, Maria De Filippi e Mediaset per la decisione della showgirl di partecipare a Ballando con le Stelle. L’indiscrezione.

Dopo la lite diventata virale con il benzinaio, Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, ma questa volta il motivo è televisivo e sembrerebbe aver già acceso un clima di tensione con Mediaset e la conduttrice Maria De Filippi. La “voce” sulla sua scelta di accettare l’invito di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle non è passata inosservata a Gabriele Parpiglia.

Attraverso la sua rubrica Chicchi di Gossip, come riportato da Novella 2000, ha raccontato come la partecipazione della showgirl arriva proprio nella stessa serata in cui Canale 5 trasmette Tú sí que vales, lo show che per anni l’ha vista protagonista.

Il “colpaccio” di Milly Carlucci e le trattative passate

Non è la prima volta che Milly Carlucci tenta di portare Belen Rodriguez nel suo programma. Già lo scorso anno le due erano vicine a un accordo, poi sfumato all’ultimo momento. Questa volta, invece, la partecipazione sembra certa, seppur limitata a una sola puntata.

Gabriele Parpiglia ha aggiunto un elemento economico alla vicenda: “Conterà molto la richiesta del cachet, esteso alla partecipazione come concorrente o limitato a quella di ballerina per una notte“.

La partecipazione di Belen fa “infuriare” Mediaset e Maria De Filippi

Secondo quanto aggiunto da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, “Ci sarà Belen Rodriguez a ‘Ballando con le stelle’. La sua presenza è prevista per la seconda puntata come ‘Ballerina per una notte’. In questo modo sfiderà la sua ex datrice di lavoro Maria De Filippi… danzando per Milly Carlucci. Scelta, secondo le nostre fonti, non gradita“.

Il fatto che Belen Rodriguez abbia accettato di esibirsi nello show di Rai 1, diretto concorrente di uno dei programmi di punta di Canale 5, avrebbe fatto storcere il naso negli ambienti Mediaset. Per anni, infatti, la showgirl è stata uno dei volti simbolo di Tú sí que vales, contribuendo al successo del sabato sera targato Maria De Filippi. “In ogni caso per una o per dieci puntate, la Rodriguez sfiderà Maria De Filippi con cui ha lavorato per anni“, conclude Parpiglia.