Teo Mammucari verso Domenica In: la conduttrie Mara Venier lancia un “segnale”

Nessuna parola, solo una foto: il gesto di Mara Venier fa pensare a un “sì” per Teo Mammucari nella prossima edizione di Domenica In.

Dopo il caso Gabriele Corsi, torna al centro dell’attenzione la prossima edizione di Domenica In e le indiscrezioni sull’arrivo di Teo Mammucari al fianco di Mara Venier. Proprio mentre i rumors si facevano più insistenti, la conduttrice ha scelto di intervenire – o forse di alimentare ulteriormente la curiosità – con un gesto tanto semplice quanto significativo: pubblicare su Instagram una foto insieme al conduttore. Un’immagine che molti hanno interpretato come un possibile “segnale indiretto”, quasi una conferma implicita del suo consenso alla collaborazione.

Teo Mammucari e le “trattative molto avanzate” per Domenica In

Il prossimo 14 settembre, alle ore 14 su Rai1, prenderà il via la nuova stagione di Domenica In. Non sarà un’edizione qualunque: il programma, nato nel 1976 dalla mente di Corrado, compie infatti cinquant’anni. Per celebrare questo traguardo, la Rai e Mara Venier stanno mettendo a punto una formula rinnovata che affianchi alla conduttrice volti noti e professionalità differenti.

Secondo indiscrezioni riportate da Affaritaliani, le trattative per Teo Mammucari sarebbero in fase molto avanzata. Il conduttore, già impegnato in autunno con la seconda stagione di Lo spaesato su Rai2, potrebbe portare al programma una vena ironica e irriverente, bilanciata dalla verve della storica conduttrice.

Il “segnale” di Mara Venier sui social

Senza annunci ufficiali né comunicati, ecco arrivare sul profilo Instagram di “zia Mara” uno scatto che la ritrae insieme al conduttore. Nell’immagine, i due appaiono rilassati, come in un momento di vacanza. Nessuna didascalia, nessun riferimento diretto alle indiscrezioni circolate.

Eppure, per molti osservatori, quel post è sembrato tutt’altro che casuale. Un modo elegante e non verbale di Mara Venier per dire: “Sì, forse c’è qualcosa in ballo“. Il tempismo, insomma, è stato notato da tutti: la foto è arrivata proprio a ridosso del compleanno di Teo Mammucari, il 12 agosto, ma anche nel pieno delle discussioni sul suo possibile ingresso a Domenica In.