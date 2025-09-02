Fabrizio Corona si mostra con il primogenito: “Mai smettere di sognare”

Momento padre figlio tra Fabrizio Corona e il primogenito Carlos dopo le polemiche con Nina Moric. Poi un post unico sull’estate “fantastica” vissuta.

Giorni movimentati per Fabrizio Corona che dopo aver ricevuto alcuni insulti antipatici in discoteca ha deciso di cambiare mood. L’ex re dei paparazzi, infatti, si è mostrato in versione inedita sui social. Prima ha pubblicato delle foto con il figlio Carlos e poi ha condiviso un riassunto di quella che è stata la sua estate, in compagnia, ovviamente, del neo arrivato in famiglia, il suo secondogenito, Thiago.

Fabrizio Corona e le foto con Carlos

Nel corso degli ultimi anni, Fabrizio Corona si è spesso trovato a dover rispondere a qualche accusa di troppo a livello personale legata al suo rapporto con il primogenito Carlos, avuto da Nina Moric. Anche di recente, la donna lo aveva accusato di dedicare tempo solo al piccolo secondo bebè arrivato dalla relazione con Sara Barbieri, a discapito, proprio del primo.

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

La risposta del buon Fabrizio non si è fatta attendere. Ecco, infatti, sui social, una storia instagram con Carlos e con annesso messaggio importante: “La vita è fatta di cose belle e cose brutte, facili e difficili. Ma bisogna vivere, lottare, credere e mai smettere di sognare. E sempre e comunque sorridere”.

Gli scatti dell’estate vissuta

Successivamente Corona ha deciso di completare questa sua giornata di esternazioni condividendo anche un post riassuntivo della sua estate. L’ex re dei paparazzi ha fatto vedere a tutti i suoi fan come ha trascorso i mesi caldi tra mare, il piccolo arrivato in famiglia e diversi amici. Corona sembra essersi davvero divertito e non si è fatto mancare proprio nulla tra mare cristallino, partitelle a carte e in spiaggia e serate all’insegna della musica e delle bollicine. Insomma, come ha scritto lui nella didascalia del post: “Un’estate fantastica”.