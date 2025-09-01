Fabrizio Corona insultato di nuovo in discoteca: a Sassari rissa sfiorata, la polizia interviene. Scopri che cosa è successo.

Un sabato sera che si è trasformato in un caso mediatico. Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, si è reso protagonista di un episodio discusso durante un evento a Platamona, località del Sassarese. L’atmosfera che doveva essere di festa si è accesa in modo inaspettato, tra insulti, fischi e momenti di tensione che hanno rischiato di degenerare. L’intervento della polizia ha evitato che la situazione sfuggisse completamente di mano. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Gli insulti dal palco e la minaccia di Corona

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, tutto è accaduto intorno alle 2:30 di notte, quando Fabrizio Corona è salito sul palco della discoteca Silver Beach. Davanti a un pubblico di giovanissimi, alcuni dei quali minorenni, ha preso il microfono e ha iniziato a parlare con toni provocatori.

“Pensavo che la Sardegna fosse come la Sicilia, gente figa. Invece vedo quattro babbi di m…” avrebbe detto, scatenando la reazione del pubblico. Fischi, insulti e cori si sono levati dalla pista. La risposta di Corona non ha contribuito a placare gli animi: “Ora vengo lì e prendo a schiaffi ognuno di voi. Vengo?“.

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

Una frase che ha acceso ancora di più la folla, che ha iniziato a gridare “Scemo, scemo” rendendo l’atmosfera sempre più pesante.

L’intervento della polizia e la tensione smorzata

La serata rischiava di degenerare in una rissa vera e propria. Corona, visibilmente irritato, continuava a ricevere insulti e offese da parte del pubblico.

È stato a quel punto che sono intervenuti gli agenti della polizia locale in borghese, presenti all’interno della discoteca. La loro presenza ha avuto un effetto immediato: la tensione è calata e l’episodio si è concluso senza conseguenze fisiche.

Fabrizio Corona al momento non ha rilasciato commenti pubblici sull’accaduto, lasciando che la vicenda resti sospesa tra le testimonianze di chi era presente e i titoli di giornale che ne hanno riportato i dettagli.

Ecco, a seguire, il video pubblicato su Instagram: