Ex gieffino avvistato sul set de Il Paradiso delle Signore: cosa c’è di vero sull’indiscrezione? Scopri tutti i dettagli.

Negli ultimi giorni il nome di Lorenzo Spolverato è tornato a far parlare di sé, non per vicende legate al Grande Fratello, ma per un’indiscrezione che ha già acceso la curiosità dei fan. Secondo alcune voci, infatti, il modello potrebbe presto debuttare in una delle soap opera più seguite della televisione italiana. Ma quanto c’è di vero in questa voce e quali scenari si aprono per il suo futuro televisivo? Scopriamo tutti i dettagli del rumor.

Dalla casa del Grande Fratello al set di una soap opera

Lorenzo Spolverato è stato uno dei protagonisti più chiacchierati dell’ultima edizione del Grande Fratello. La sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia è stata segnata da momenti intensi e da una relazione complicata con Shaila Gatta.

Il rapporto tra i due, fatto di continui alti e bassi, ha appassionato i telespettatori e alimentato discussioni dentro e fuori dal reality. Tuttavia, proprio durante la finale, l’ex Velina ha deciso di chiudere definitivamente la storia.

Attore con ciak

Dopo la conclusione del programma, Spolverato ha voltato pagina, scegliendo di concentrarsi sulla sua carriera e sulle nuove opportunità professionali. Come lui stesso aveva confidato in passato, il desiderio era quello di dimostrare di avere talento anche al di fuori del contesto dei reality show. Ed è proprio qui che si inserisce l’ultima indiscrezione che sta facendo discutere.

L’indiscrezione su Il Paradiso delle Signore

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, che avrebbe ricevuto una segnalazione da una sua follower, Lorenzo Spolverato sarebbe stato avvistato sul set de Il Paradiso delle Signore. L’ipotesi che il modello possa entrare a far parte del cast della nuova stagione della soap di Rai 1 ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico.

Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali né da parte della produzione né da parte dello stesso Spolverato. Resta quindi da capire se si tratti di una semplice voce di corridoio o di una reale opportunità per il modello, che potrebbe così aprire un nuovo capitolo nella sua carriera.

Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se l’indiscrezione si trasformerà in realtà o rimarrà soltanto un rumor destinato a svanire.