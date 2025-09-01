Andrea Delogu e Luigi Bruno si sono lasciati dopo quattro anni insieme: lui è più giovane di 17 anni, i motivi della rottura.

Andrea Delogu torna single dopo quattro anni di relazione con Luigi Bruno. La notizia, diffusa da Chi Magazine, porta alla luce la fine di una storia d’amore che aveva fatto discutere sin dall’inizio, soprattutto per la differenza d’età tra i due. Nessuno dei diretti interessati ha ancora confermato o smentito l’indiscrezione, ma secondo indiscrezioni la crisi andava avanti già da qualche tempo. Ma scopriamo tutti i dettagli della rottura.

La relazione tra Andrea Delogu e Luigi Bruno

Delogu e Bruno avevano iniziato a frequentarsi nel 2021, poco dopo la separazione della conduttrice dall’attore Francesco Montanari. La loro storia era stata segnata da curiosità e commenti legati alla differenza d’età, dato che lui aveva 26 anni quando si conobbero e lei 43.

In più occasioni la conduttrice aveva raccontato con ironia e sincerità i primi passi del rapporto. “Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram” aveva rivelato. “Tra questi uno diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo? Sono andata a vedere il suo account e ho scoperto che era un ragazzo molto giovane e molto bello. Pensavo fosse un fake, ero convinta che ci fosse dietro qualcuno che usava foto di un modello“.

Andrea Delogu – www.donnaglamour.it

Nonostante le perplessità iniziali, il legame era cresciuto nel tempo e la coppia non aveva nascosto momenti di felicità insieme, con viaggi e foto condivise anche sui social.

Le parole di Luigi Bruno sulla loro storia

Dal canto suo, Luigi Bruno aveva parlato apertamente della relazione, sottolineando come le critiche non lo avessero mai turbato. “Anche se ormai stiamo insieme da anni, c’è chi ancora scrive ‘voglio vedere cosa farete tra vent’anni‘. Come se non esistessero coetanei che si lasciano dopo due mesi“, aveva dichiarato in un’intervista a Vanity Fair.

Più volte aveva difeso Andrea dagli attacchi, spiegando che i pregiudizi colpivano soprattutto lei: “La cosa che mi ha fatto più male è stato vedere che la colpa veniva data sempre alla donna“.

Il modello aveva anche escluso qualsiasi problema legato alla gelosia, raccontando che tra loro c’era grande fiducia e che non aveva mai considerato questo sentimento come parte della relazione. Ora, con la notizia della separazione, si chiude un capitolo che aveva appassionato pubblico e stampa, lasciando aperti interrogativi sul futuro sentimentale della conduttrice.