Yoga Radio Estate, 2 settembre 2025: cantanti, scaletta ufficiale e dove vederlo

Tutto pronto per la quarta e ultima puntata di Yoga Radio Estate: scopriamo la scaletta del 2 settembre, i cantanti e dove vederlo.

C’è grande attesa per l’ultima puntata del 2025 di Yoga Radio Estate. L’appuntamento per assistere alle esibizioni di artisti come BigMama, Benji & Fede e The Kolors è per martedì 2 settembre. La scaletta promette uno spettacolo imperdibile, che garantisce qualche ora di buona musica in completa spensieratezza.

Yoga Radio Estate: la scaletta della puntata del 2 settembre

Martedì 2 settembre va in onda la quarta e ultima puntata di Yoga Radio Estate, lo show musicale prodotto da Radio Bruno. Condotto da Stefano Corti e Rebecca Staffelli, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, il format è stato registrato lo scorso 10 luglio nella bellissima Piazza Roma di Modena.

Sul palco sono saliti alcuni degli artisti più amati della scena musicale nostrana, regalando ai presenti qualche ora di buona musica. Adesso, anche gli spettatori che non hanno avuto modo di raggiungere l’Emilia Romagna potranno assistere alle esibizioni degli artisti.

Ad animare la puntata del 2 settembre di Yoga Radio Estate saranno: The Kolors, BigMama, Emis Killa, Benji & Fede, Sal Da Vinci, TrigNo, Riki e Lorella Cuccarini, Sarah Toscano e Carl Brave, Eiffel 65, Michele Bravi e Mida, Gemelli Diversi, Sophie and the Giants, Planet Funk, AKA 7even.

Dove vedere Yoga Radio Estate il 2 settembre

L’appuntamento con l’ultima puntata di Yoga Radio Estate è fissato per martedì 2 settembre in prima serata su Italia 1, a partire dalle ore 21:25 circa. Lo show si può seguire anche in live streaming, sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity dove sono disponibili pure gli extra e video del backstage.