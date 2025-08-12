Scaletta e dettagli della prima puntata di Yoga Radio Estate 2025: cantanti, orari e dove vederlo in TV e streaming su Italia 1.

Dopo il successo di Battiti Live che ha sfornato diversi nuovi meme, arriva Yoga Radio Estate 2025, il nuovo appuntamento musicale estivo di Italia 1. Registrato lo scorso 24 giugno a Piazza della Vittoria, a Reggio Emilia, lo show va in onda oggi, martedì 12 agosto, a partire dalle 21.25, portando sul palco alcune delle voci più amate del panorama musicale italiano.

La conduzione è affidata a Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, che accompagnano il pubblico tra esibizioni e momenti dietro le quinte. Ecco, a seguire, la scaletta e dove vederlo.

Yoga Radio Estate 2025: la scaletta della prima serata

Il debutto di Yoga Radio Estate 2025, come riportato da Today, propone un cast vario e di grande richiamo. Sul palco si alternano artisti capaci di rappresentare generi e stili differenti: Aaron, Alfa, Anna, Bianca Atzei, BNKR44, Clara, Cristina D’Avena, Ermal Meta, Francesca Michielin, Gaia, Francesco Gabbani, Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny, Jacopo Sol, Nicolò Filippucci, Rkomi, Rocco Hunt e Shade.

Il pubblico presente a Reggio Emilia ha potuto vivere dal vivo le performance di questi artisti, mentre gli spettatori a casa potranno godersi lo spettacolo grazie alla messa in onda televisiva.

Dove vedere in TV e streaming Yoga Radio Estate 2025

La prima puntata di Yoga Radio Estate 2025 viene trasmessa oggi, martedì 12 agosto, in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.25. Chi non potrà seguirla in tv avrà la possibilità di vederla in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. L’approdo su Italia 1 segna un passo importante per questa manifestazione, che fino allo scorso anno era conosciuta come “Yoga Radio Bruno Estate” e trasmessa su La5.

Ecco, a seguire, il video pubblicato su Instagram dai due conduttori, Rebecca Staffelli e Stefano Corti: