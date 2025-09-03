Federica Nargi e Alessandro Matri festeggiano 16 anni d’amore tra vacanze. Il loro segreto? Camere separate.

L’amore tra Federica Nargi e Alessandro Matri continua a far sognare i fan anche dopo sedici anni insieme. Quella che sembrava una storia nata sotto i riflettori tra una giovane velina e un calciatore in ascesa, oggi è diventata un esempio di complicità e solidità familiare. Le loro ultime vacanze e alcune confessioni condivise con i follower svelano piccoli dettagli che rendono ancora più speciale il loro rapporto. Scopriamo qual è il segreto della loro relazione e i loro progetti per il futuro.

Vacanze d’amore per Federica Nargi e Alessandro Matri

L’estate appena trascorsa ha confermato quanto Federica Nargi e Alessandro Matri siano ancora innamorati come il primo giorno. La coppia ha condiviso sui social i momenti più belli delle loro vacanze, passando da Formentera a New York fino al Messico, sempre insieme alle figlie Sofia e Beatrice.

Le foto mostrano sorrisi, abbracci e dediche romantiche, come quella scritta dalla Nargi in occasione del quarantunesimo compleanno dell’ex calciatore: “Tanti auguri a te che da sedici anni affronti la sfida più difficile: starmi accanto e uscirne ancora vivo. E soprattutto a te che sei un papà unico: stratosferico, straordinario, un po’ stravolto, ma immensamente amato“.

Il segreto del loro rapporto: niente matrimonio e camere separate

Alla base della loro felicità c’è un equilibrio costruito giorno dopo giorno. A rivelarlo è la stessa Nargi: “Sta nel fatto che siamo rimasti molto fedeli a noi stessi. Amiamo passare il tempo con gli amici di sempre e siamo molto attaccati alle nostre radici“.

Anche le abitudini quotidiane hanno il loro ruolo, come quella, sorprendente, delle camere separate. Non si tratta di una scelta definitiva, ma di una necessità familiare: “A un certo punto della notte arriva una delle due bambine in camera nostra e uno dei due passa nell’altra” hanno spiegato con il sorriso.

Un altro segreto della serenità di coppia è non sentirsi costretti a rispettare tappe prestabilite. Sul tema del matrimonio la Nargi è chiara: “Una volta lo sognavo, lo vedevo come un traguardo da raggiungere. Ma ora, dopo due figlie… più traguardo di così!“.