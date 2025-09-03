Emilio Fede, l’ultima inaspettata volontà su camera ardente e funerale: le parole della figlia Sveva

Aperta la camera ardente privata per Emilio Fede. Domani i funerali a Milano, celebrati da don Gianni Cazzaniga.

Dopo l’annuncio della scomparsa di Emilio Fede arriva la notizia dell’apertura della camera ardente, ma nessuno è ammesso. Infatti, si svolgerà in forma strettamente privata, rispettando le ultime volontà del celebre giornalista scomparso all’età di 94 anni. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Emilio Fede: la camera ardente solo per la famiglia

Nella residenza per anziani San Felice di Segrate, dove Emilio Fede si è spento ieri, è stata allestita la camera ardente riservata esclusivamente ai familiari.

Non sarà quindi aperta al pubblico, come confermato dalla figlia Sveva, che ha voluto sottolineare il rispetto delle ultime volontà del padre.

“Papà diceva sempre: quando accadrà voglio andarmene da solo alle 6 del mattino, e abbiamo voluto rispettare il più possibile le sue volontà” ha dichiarato all’ANSA. Una scelta intima, che testimonia il desiderio del giornalista di mantenere la riservatezza anche nel momento dell’addio.

La figlia ha aggiunto: “Certo non potevamo non fare il funerale, ma la camera ardente sarà accessibile solo per noi della famiglia“.

I funerali di Emilio Fede a Milano

L’ultimo saluto a Emilio Fede è fissato per domani, giovedì 4 settembre, alle ore 16, nella parrocchia di Dio Padre a Milano 2. La cerimonia sarà celebrata dal parroco don Gianni Cazzaniga e vedrà la partecipazione dei parenti e degli amici più vicini al giornalista, che ha legato il suo nome a decenni di televisione italiana.

Fede aveva compiuto 94 anni lo scorso giugno e da circa un anno era ricoverato nella struttura di Segrate. Con la sua scomparsa si chiude una pagina importante del giornalismo televisivo, segnata da successi professionali, polemiche e momenti di grande popolarità.

L’atmosfera raccolta delle esequie confermerà la scelta della famiglia di salutare Emilio Fede in modo sobrio e discreto, lontano dai riflettori che lo hanno accompagnato per gran parte della sua vita.