Scoop a Uomini e Donne: Gemma Galgani frequenta un Cavaliere speciale, è il papà di una nota ex Dama del dating show.

La nuova edizione di Uomini e Donne è appena partita e già non mancano i colpi di scena. Tra i protagonisti più attesi c’è, come sempre, Gemma Galgani, che a distanza di anni continua a catalizzare l’attenzione del pubblico del Trono Over. In questi giorni sono emersi dettagli inaspettati sulla sua vita sentimentale, legati alla conoscenza con un nuovo Cavaliere che sembra aver già portato scompiglio nello studio di Maria De Filippi.

La conoscenza tra Gemma e Mario

Le prime registrazioni della stagione hanno svelato che Gemma Galgani ha iniziato a frequentare Mario, un nuovo Cavaliere che ha saputo subito conquistarla.

Tra i due non è mancato neppure un bacio, gesto che ha acceso la curiosità del pubblico e acceso le speranze della Dama torinese, pronta a lasciarsi coinvolgere in questa conoscenza.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

“Sono emozionata e sorpresa, non mi aspettavo questo inizio così travolgente” avrebbe confidato Gemma dietro le quinte. Tuttavia, la situazione non è priva di complicazioni.

Mario, infatti, ha deciso di approfondire anche un’altra conoscenza, quella con Magda, e questo ha scatenato un confronto acceso tra le due donne.

Il retroscena che sorprende il pubblico

Come se non bastasse, nelle ultime ore è emerso un retroscena che ha sorpreso gli appassionati di Uomini e Donne.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Mario non è un Cavaliere qualunque: è il padre di Claudia Lenti, ex protagonista del programma, nota per la sua turbolenta conoscenza con Alessio Pili Stella.

Una notizia che aggiunge ulteriore curiosità alla vicenda, visto il legame tra passato e presente nello stesso studio televisivo. Al momento Gemma sembra molto presa da questa nuova avventura, ma resta da capire se i sentimenti nati con Mario riusciranno a resistere alle difficoltà e alle dinamiche del programma.