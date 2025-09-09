Addio al mitico “genio” di Harry Potter e 3 volte Premio Oscar

Mondo del cinema in lutto: è morto il mitico scenografo di Harry Potter nonché 3 volte Premio Oscar, Stuart Craig. Aveva 83 anni.

Dopo il lutto che ha colpito nella scorse ore la televisione italiana, ecco che il mondo del cinema piange ora un’altra perdita. All’età di 83 anni è morto un vero e prorio genio: Stuart Craig, scenografo di Harry Potter e 3 volte Premio Oscar. Da quanto si apprende, l’uomo stava combattendo da tempo con una brutta malattia.

Morto Stuart Craig

Terribile lutto nel mondo dello spettacolo con particolare riferimento al settore cinematografico. Stuart Craig, leggendario scenografo britannico premio Oscar, è morto all’età di 83 anni. Secondo quanto si apprende, Craig è deceduto dopo una lunga battaglia contro il morbo di Parkinson, come ha annunciato il collega scenografo e direttore artistico Neil Lamont sulla pagina Facebook della British Film Designers Guild.

L’uomo è ricordato per tantissimi lavori e tra i più recenti non possono che essere citati ben tre film della celebre saga di Harry Potter. Craig ha ottenuto 16 nomination ai Bafta e tre vittorie, tra cui una appunto per uno dei film del giovane mago, ‘Harry Potter e il calice di fuoco’, nel 2005.

La carriera

Nel corso della sua lunga carriera, Craig, nato a Norwich nel 1942, ha vinto tre Premi Oscar alla migliore scenografia: nel 1983 per “Gandhi” di Richard Attenborough, nel 1989 per “Le relazioni pericolose” di Stephen Frears, e nel 1997 per “Il paziente inglese” di Anthony Minghella. Come anticipato, lo scenografo aveva ottenuto 16 nomination ai Bafta e tre vittorie.

Proprio con le avventure del giovane mago, Craig ottenne l’apice della carriera e della popolarità firmando la scenografia di tutti e otto i film della saga, costruendo un mondo geniale che ha conquistato veramente tutti. Craig lascia la moglie Patricia Stangroom, le due figlie Becky e Laura, oltre che quattro nipoti.