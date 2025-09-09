Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi: l’annuncio speciale sul sesso del bebè in arrivo

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi rivelano il sesso del bebè e un indizio sul nome del loro primo figlio: l’annuncio a sorpresa.

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi sorprendono i fan con una notizia che ha scatenato curiosità ed entusiasmo sui social. Dopo aver condiviso l’annuncio della gravidanza, la coppia ha deciso di rendere partecipi i follower di un altro momento emozionante, senza però svelare ancora tutti i dettagli. L’occasione si è trasformata in un piccolo evento online, tra foto, dediche e un indizio che ha già acceso il dibattito sul nome del bebè in arrivo. Ma scopriamo cos’hanno rivelato i futuri genitori.

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi svelano il sesso del bebè

Il cantautore modenese e sua moglie hanno confermato con gioia che diventeranno presto genitori di una bambina.

Per l’annuncio hanno scelto uno scatto tenero e simbolico, in cui compaiono palloncini rosa. “Finché ci sarà un marito che ama sua moglie e un padre che ama sua figlia, l’uomo avrà bisogno della donna e la donna dell’uomo” si legge nella didascalia.

Oltre al sesso del nascituro, Benji e Greta hanno offerto ai fan un ulteriore indizio sul nome, scrivendo: “Non vediamo l’ora di conoscerti piccola A“.

Il dettaglio ha subito acceso la fantasia dei follower, che nei commenti si sono lanciati in un appassionato toto-nome. Tra le ipotesi più gettonate spiccano Aurora, Atena e Agnese.

Una storia d’amore nata lontano dai riflettori

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi hanno iniziato la loro relazione nel 2022, in un periodo non facile per l’artista.

In un’intervista a Vanity Fair, Mascolo aveva raccontato: “Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore“.

Il legame tra i due si è consolidato velocemente, fino al matrimonio celebrato a Modena nel novembre 2023 in grande riservatezza.