Principe Harry torna a casa: il gesto per la Regina Elisabetta e l’incontro con William

Harry a Londra per Elisabetta II, ma nessun incontro con William nonostante la vicinanza: il gesto per la nonna.

Il ritorno del Principe Harry in Inghilterra ha acceso nuovamente l’attenzione internazionale. In occasione del terzo anniversario della morte della Regina Elisabetta II, il duca del Sussex si è recato a Windsor per un gesto intimo e personale. Ma la visita ha inevitabilmente riportato a galla le tensioni familiari, soprattutto per la mancata riconciliazione con suo fratello William, che si trovava a pochi passi di distanza. Ma scopriamo com’è andato il soggiorno del principe a Londra.

Il gesto di Harry per la nonna Elisabetta II

Il Principe Harry è arrivato a Londra nella mattinata dell’8 settembre, atterrando a Heathrow e ricevendo un’accoglienza che, secondo il Daily Mail, avrebbe incluso una scorta speciale riservata ai membri della famiglia reale.

Senza perdere tempo, si è diretto alla cappella di St George a Windsor, dove riposa la regina Elisabetta II, per deporre una corona di fiori in suo onore. La scelta di compiere il gesto da solo, senza la compagnia della moglie Meghan e dei figli Archie e Lilibet, ha sottolineato il carattere privato e riflessivo di questa visita.

La commemorazione si è svolta in un clima di silenzio e rispetto, con Harry che, come raccontano le fonti britanniche, ha trascorso alcuni minuti davanti alla tomba della sovrana, apparsa come una figura fondamentale e insostituibile nella sua vita. Questo ritorno nel Regno Unito coincide anche con gli impegni di Harry per l’associazione benefica WellChild, di cui è patrono da 17 anni.

William e Kate a pochi passi, ma nessun incontro

Nello stesso momento, William e Kate si trovavano a Sinningdale, a soli sedici minuti di distanza da Windsor. Il principe di Galles e la moglie hanno reso omaggio a Elisabetta II, con Kate apparsa in pubblico a sorpresa.

Tuttavia, nonostante la vicinanza geografica, tra i due fratelli non c’è stato alcun incontro.