Pupo, confessioni sorprendenti: “Mi sono portato a letto tante mogli di amici”

Pupo

Pupo svela i tradimenti con mogli di amici e racconta il suo ménage a trois con moglie e compagna: le confessioni spiazzano i fan.

Alla vigilia dei suoi 70 anni, Pupo ha deciso di raccontarsi senza filtri, rivelando dettagli che hanno lasciato molti sorpresi. Tra confessioni di tradimenti, rapporti extraconiugali e un ménage a trois che dura da decenni, il cantante ha ripercorso la sua vita privata con la consueta schiettezza, svelando aspetti nascosti delle sue relazioni. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Pupo: “Mi sono portato a letto tante mogli di amici”

Nell’intervista, Pupo non ha esitato a parlare di un passato fatto di passioni fugaci e relazioni clandestine.

Alla domanda se gli amici avessero timore a presentargli le proprie mogli, l’artista ha ammesso senza remore: “Sì, ma tante me ne sono portate a letto lo stesso. Se dovessi provare sensi di colpa mi sarei già sparato mille volte“. Dichiarazioni che mostrano il lato più controverso della sua vita privata e che confermano quanto la fedeltà sia sempre stata per lui un terreno scivoloso.

Pupo
Pupo

L’artista ha ricordato diversi episodi legati a donne celebri, ma ha sottolineato che non si è mai fatto troppi problemi: “Se mi capita una situazione fatico a dire di no“. Le sue parole hanno fatto discutere, ma riflettono l’immagine di un uomo che ha vissuto senza pensare troppo alle conseguenze.

Il ménage a trois con moglie e compagna

Oggi Pupo si definisce apertamente poliamoroso. Da 51 anni è sposato con Anna, e da 36 condivide la vita anche con Patricia, una relazione parallela che dura da decenni e che i tre hanno trasformato in un equilibrio quotidiano.

Sono poliamoroso e non lo nascondo” spiega, raccontando come questo ménage a trois sia diventato parte integrante della sua esistenza.

Un modello di vita sentimentale fuori dagli schemi, che Pupo descrive con naturalezza, senza nascondere le difficoltà ma anche senza pentimenti.

ultimo aggiornamento: 9 Settembre 2025 12:47

