Pupo svela i tradimenti con mogli di amici e racconta il suo ménage a trois con moglie e compagna: le confessioni spiazzano i fan.

Alla vigilia dei suoi 70 anni, Pupo ha deciso di raccontarsi senza filtri, rivelando dettagli che hanno lasciato molti sorpresi. Tra confessioni di tradimenti, rapporti extraconiugali e un ménage a trois che dura da decenni, il cantante ha ripercorso la sua vita privata con la consueta schiettezza, svelando aspetti nascosti delle sue relazioni. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Pupo: “Mi sono portato a letto tante mogli di amici”

Nell’intervista, Pupo non ha esitato a parlare di un passato fatto di passioni fugaci e relazioni clandestine.

Alla domanda se gli amici avessero timore a presentargli le proprie mogli, l’artista ha ammesso senza remore: “Sì, ma tante me ne sono portate a letto lo stesso. Se dovessi provare sensi di colpa mi sarei già sparato mille volte“. Dichiarazioni che mostrano il lato più controverso della sua vita privata e che confermano quanto la fedeltà sia sempre stata per lui un terreno scivoloso.

Pupo

L’artista ha ricordato diversi episodi legati a donne celebri, ma ha sottolineato che non si è mai fatto troppi problemi: “Se mi capita una situazione fatico a dire di no“. Le sue parole hanno fatto discutere, ma riflettono l’immagine di un uomo che ha vissuto senza pensare troppo alle conseguenze.

Il ménage a trois con moglie e compagna

Oggi Pupo si definisce apertamente poliamoroso. Da 51 anni è sposato con Anna, e da 36 condivide la vita anche con Patricia, una relazione parallela che dura da decenni e che i tre hanno trasformato in un equilibrio quotidiano.

“Sono poliamoroso e non lo nascondo” spiega, raccontando come questo ménage a trois sia diventato parte integrante della sua esistenza.

Un modello di vita sentimentale fuori dagli schemi, che Pupo descrive con naturalezza, senza nascondere le difficoltà ma anche senza pentimenti.