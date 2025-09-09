Alberto Matano contro Gianluigi Nuzzi: il risultato del primo scontro lascia tutti a bocca aperta

Sfida di ascolti tra La Vita in Diretta e Dentro la Notizia: ecco chi ha conquistato il pubblico nel primo scontro di share.

Dopo lo scontro tra scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, prosegue la sfida agli ascolti tra Mediaset e Rai. Stavolta, però, al centro dell’attenzione ci sono due programmi pomeridiani: La Vita in Diretta di Alberto Matano e Dentro la Notizia, erede di Pomeriggio 5 condotto per la prima volta da Gianluigi Nuzzi. Ma vediamo com’è andata la prima sfida tra i due programmi televisivi.

La Vita in Diretta torna con Alberto Matano

Il ritorno di Alberto Matano su Rai 1 era uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno televisivo. La Vita in Diretta si è presentata al pubblico con uno studio completamente rinnovato e con l’intento di consolidare il legame con gli spettatori, che negli anni hanno premiato la formula della trasmissione.

“Siamo pronti a raccontare le storie del nostro Paese con lo stile che ci contraddistingue” ha dichiarato il conduttore alla vigilia del debutto.

La novità di quest’anno è la competizione diretta con il nuovo programma di Canale 5, Dentro la Notizia, che prende ufficialmente il posto di Pomeriggio Cinque, chiuso definitivamente dopo anni di presenza nel palinsesto.

Il giornalista e conduttore italiano Gianluigi Nuzzi a Milano, 29 febbraio 2024. – www.donnaglamour.it

L’esito della sfida degli ascolti

Sulla rete ammiraglia Mediaset, Gianluigi Nuzzi ha inaugurato la sua nuova avventura alla guida di Dentro la Notizia, trasmissione che punta a proporre approfondimenti e servizi sull’attualità.

La concorrenza con La Vita in Diretta era inevitabile e l’esordio di ieri ha sancito l’inizio di una lunga sfida che accompagnerà la stagione televisiva.

Nonostante l’impegno del conduttore e della redazione, i dati ufficiali hanno premiato Rai 1: La Vita in Diretta ha registrato 1.575.000 spettatori con il 20.8% di share, mentre Dentro la Notizia ha totalizzato 1.122.000 spettatori con il 16.5% di share nella prima parte e 1.086.000 spettatori pari al 14.6% nella seconda.

Il primo round si conclude quindi con una vittoria netta per Alberto Matano, che ha potuto festeggiare il successo proprio nel giorno del suo 53esimo compleanno.