Alberto Matano contro Gianluigi Nuzzi: il risultato del primo scontro lascia tutti a bocca aperta

Sfida di ascolti tra La Vita in Diretta e Dentro la Notizia: ecco chi ha conquistato il pubblico nel primo scontro di share.
Dopo lo scontro tra scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, prosegue la sfida agli ascolti tra Mediaset e Rai. Stavolta, però, al centro dell’attenzione ci sono due programmi pomeridiani: La Vita in Diretta di Alberto Matano e Dentro la Notizia, erede di Pomeriggio 5 condotto per la prima volta da Gianluigi Nuzzi. Ma vediamo com’è andata la prima sfida tra i due programmi televisivi.
La Vita in Diretta torna con Alberto Matano
Il ritorno di Alberto Matano su Rai 1 era uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno televisivo. La Vita in Diretta si è presentata al pubblico con uno studio completamente rinnovato e con l’intento di consolidare il legame con gli spettatori, che negli anni hanno premiato la formula della trasmissione.
“Siamo pronti a raccontare le storie del nostro Paese con lo stile che ci contraddistingue” ha dichiarato il conduttore alla vigilia del debutto.
La novità di quest’anno è la competizione diretta con il nuovo programma di Canale 5, Dentro la Notizia, che prende ufficialmente il posto di Pomeriggio Cinque, chiuso definitivamente dopo anni di presenza nel palinsesto.
L’esito della sfida degli ascolti
Sulla rete ammiraglia Mediaset, Gianluigi Nuzzi ha inaugurato la sua nuova avventura alla guida di Dentro la Notizia, trasmissione che punta a proporre approfondimenti e servizi sull’attualità.
La concorrenza con La Vita in Diretta era inevitabile e l’esordio di ieri ha sancito l’inizio di una lunga sfida che accompagnerà la stagione televisiva.
Nonostante l’impegno del conduttore e della redazione, i dati ufficiali hanno premiato Rai 1: La Vita in Diretta ha registrato 1.575.000 spettatori con il 20.8% di share, mentre Dentro la Notizia ha totalizzato 1.122.000 spettatori con il 16.5% di share nella prima parte e 1.086.000 spettatori pari al 14.6% nella seconda.
Il primo round si conclude quindi con una vittoria netta per Alberto Matano, che ha potuto festeggiare il successo proprio nel giorno del suo 53esimo compleanno.